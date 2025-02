Dorival vê Neymar em condições de ser protagonista após retorno ao Santos: "Não tenho dúvidas"

Atacante da Seleção Brasileira, Neymar está de volta ao futebol brasileiro depois de 12 anos. O jogador retornou ao Santos e vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo de 2026. O técnico do Brasil, Dorival Júnior, vê o novo camisa 10 do Peixe em condições de ainda ser protagonista no futebol mundial.

"Neste momento, o que ele (Neymar) precisa é atuar no local que ele sinta o carinho do seu torcedor, lugar onde ele nasceu, se apresentou ao mundo e retornou agora em condições de poder ainda ser um protagonista do futebol mundial. Não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Já já estará recuperado em sua totalidade e será um jogador muito importante", disse ao SporTV.

A Seleção Brasileira tem seus primeiros compromissos em 2205 no mês de março, contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil tem 18 pontos e está na quinta posição na tabela.

O técnico Dorival Júnior não garantiu, porém, a convocação de Neymar, que disputou seu último jogo pela Seleção foi em outubro de 2023, quando sofreu a grave lesão no joelho, que o deixou fora dos gramados por um longo período. Dessa forma, Dorival ainda não teve chance de comandar o craque com a Amarelinha.

Dorival Júnior marcou presença no Mangueirão, em Belém, para assistir à decisão da Supercopa do Brasil entre Botafogo e Flamengo, atuais campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, respectivamente. A partida foi interrompida com 15 minutos do primeiro tempo devido às fortes chuvas.

Neymar deve reestrear pelo Santos nesta quarta-feira, quando o Peixe enfrenta o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 21h35 (de Brasília), na Vila Viva Sorte. Na última rodada, a equipe da Baixada Santista venceu o São Paulo, por 3 a 1, em casa.