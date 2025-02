Domingo de Neymar tem treino durante a folga e zoeira com vitória no San-São

Neymar aproveitou o domingo de folga para treinar em sua casa e não perdeu a oportunidade de brincar com a vitória do Santos no clássico contra o São Paulo, por 3 a 1, pelo Campeonato Paulista.

O craque era esperado na Vila Viva Sorte, porém, devido à sua intensa agenda na última sexta-feira, marcada por sua apresentação como jogador do Santos, acabou sendo liberado pela diretoria e só iniciará os trabalhos no CT Rei Pelé nesta segunda-feira.

Com isso, Neymar foi para Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde possui uma residência. Por lá, o jogador treinou na academia, esteve reunido com familiares e amigos e não deixou passar a oportunidade de brincar com um deles, são-paulino declarado.

"Esse aqui é o são-paulino que eu mais amo na vida", disse Neymar, aos risos, gravando um de seus amigos nas redes sociais.

A expectativa é de que Neymar reestreie pelo Santos já na próxima quarta-feira, quando recebe o Botafogo-SP, na Viva Vila Sorte, às 21h35 (de Brasília). Curiosamente, será aniversário do craque.