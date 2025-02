Cruzeiro vence o Uberlândia de virada, com gols de Gabigol e Dudu

Enquanto aguarda o acordo final e a chegada do técnico Leonardo Jardim, o Cruzeiro parece ter encontrado o caminho da vitória no Campeonato Mineiro. No Mineirão venceu por 3 a 1, de virada, o Uberlândia, neste domingo, pela quinta rodada, chegando à terceira vitória e mantendo a liderança isolada do Grupo C. Matheus Henrique, Gabigol, de pênalti, e Dudu, de cabeça, marcaram os gols da vitória.

O Cruzeiro tem 10 pontos, quatro na frente do Aymorés (6), seguido por Pouso Alegre (5) e Villa Nova (3). O Uberlândia perdeu a sua invencibilidade e fica na lanterna do Grupo A, o mais equilibrado até agora. Atlético-MG e Tombense têm sete, enquanto o Betim lidera com oito.

Wesley Carvalho segue no comando interino da Raposa, após a demissão de Fernando Diniz. A diretoria espera, nesta semana, bater o martelo com o português Leonardo Jardim, que está acertando sua saída do Al Ain, dos Emirados Árabes.

No Uberlândia um fato curioso também envolvendo o comando técnico. Paulo Roberto Santos deixou o clube na quinta-feira após acordo com a direção, mesmo com uma campanha invicta: três empates e uma vitória. Na sexta-feira, Marcelo Caranhato assumiu o cargo, deu dois treinos e já fez a sua estreia.

Vetado de última hora pelos médicos, com um incômodo muscular, o goleiro Cássio foi substituído por Léo Aragão, de 22 anos, ainda vinculado ao Red Bull Bragantino. Em tese ele teria entrado num jogo fácil, em casa, mas não foi isso que aconteceu.

O Uberlândia surpreendeu ao abrir o placar logo aos 11 minutos. Fabrício Bruno cortou errado o lançamento para a lateral, onde Fagner perdeu a dividida de corpo com Fernandinho. Ele cruzou na área, e Jean Silva aplicou um drible de corpo, tirando o goleiro Léo e o lateral Kaiki Bruno do lance e finalizou para as redes.

Quem imaginava uma reação cruzeirense, também se arrependeu. O visitante teve ainda mais três chances para ampliar o placar. Aos 14, num chute de Fernandinho; e aos 28 numa cabeçada da pequena área de Rayne, ambas defendidas por Aragão. E, aos 33, após cruzamento da direita, Alison Mira esticou a perna, porém, mandou para fora, perdendo outra grande oportunidade para marcar.

Um pouco antes disso, aos 22 minutos, o Cruzeiro empatou. Bolasie não dominou a bola na pequena área, mas a sobra ficou com Matheus Henrique que bateu no alto: 1 a 1.

Mas o Uberlândia seguiu perdendo chances. E como quem não faz, toma, a máxima do futebol deu certo, de novo. Numa jogada na lateral da área, a bola tocou no braço do zagueiro Glauco: pênalti. Na cobrança, Gabigol não perdoou, deslocando o goleiro Thiago Braga, virando o placar, aos 41 minutos. Gabigol é o artilheiro do Mineiro, com quatro gols. No meio de semana ele marcou três diante do Itabirito, na goleada por 4 a 1.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro entrou com Dudu no lugar de Bolasie, que se machucou. Mas a Raposa mostrou um ritmo mais lento, até permitindo finalizações de longa distância do adversário. O gol que aliviou algum risco saiu somente aos 33 minutos. Marquinhos, no lado direito, cruzou quase da linha de fundo e Dudu apareceu no lado esquerdo para cabecear, de cima para baixo, marcando seu primeiro gol na sua volta ao clube mineiro. Ele tinha marcado há 14 anos, na sua outra passagem.

Mas esta próxima semana promete emoções ao Cruzeiro que vai fazer dois clássicos e contra dois invictos. Na quarta-feira, no Independência, vai enfrentar o América, e no domingo recebe o Atlético, no Mineirão. O Uberlândia fará dois jogos em casa, diante do Democrata e do Athletic.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 1 UBERLÂNDIA

CRUZEIRO - Leó Aragão; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo (Jonathan Jesus) e Kaiki Bruno: Walace (Matheus Pereira), Matheus Henrique (Marquinhos) e Eduardo (Lucas Silva); Bolasie (Dudu) e Gabigol. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

UBERLÂNDIA - Thiago Braga; Douglas Dias, Glauco, Rayne e Runa; Magé (Rodrigão Augusto), Guilherme Escuro (Felipe Benedetti) e Michel Paulista (Michel Borges); Jean Silva, Alison Mira (Léo Martins) e Fernandinho (Aslen). Técnico: Marcelo Caranhato.

GOLS - Jean Silva, aos 11, Matheus Henrique, aos 22 e Gabigol, pênalti, aos 41 minutos do primeiro tempo. Dudu, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antônio Márcio Teixeira da Silva.

RENDA - R$ 821.746,00.

PÚBLICO - 24.053 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).