Cruzeiro toma susto, mas vira com Gabigol e Dudu e vence no Mineirão

O Cruzeiro venceu, de virada, o Uberlândia por 3 a 1 neste domingo (2), no Mineirão, fechando a 5ª rodada do Campeonato Mineiro.

Matheus Henrique, Gabigol e Dudu marcaram os gols da virada cruzeirense. Jean Silva, com um golaço, abriu o placar para o Uberlândia.

Com o resultado, o Cruzeiro venceu duas partidas seguidas pela primeira vez desde julho de 2024. Os três pontos ampliaram a vantagem celeste no Grupo C do Campeonato Mineiro, agora com 10 pontos.

Gabigol, agora artilheiro isolado do Campeonato Mineiro, marcou seu quarto gol pela Raposa em apenas três jogos oficiais. No Mineirão, o camisa 9 marcou pela primeira vez com a camisa da Raposa.

Dudu marcou seu primeiro gol desde julho de 2023, e também o primeiro na volta ao Cruzeiro.

O Uberlândia perdeu pela primeira vez no estadual, parando nos 6 pontos, ocupando a lanterna do Grupo A.

Ainda vivendo a expectativa de definir seu novo treinador, o Cruzeiro terá pela frente dois clássicos: contra o América, na quarta-feira (5), no Independência, e contra o Atlético-MG, domingo (9), no Mineirão.

O Uberlândia volta a campo na quinta-feira (6), em casa, contra o Democrata de Governador Valadares.

Como foi o jogo

Em casa, o Cruzeiro foi surpreendido pelo ímpeto do Uberlândia desde o começo. Com linhas altas, as bolas nas costas foram perigo constante, e o primeiro gol do Uberlândia, logo aos 12 minutos, não saiu por acaso.

0x1: Após bola longa, Fabrício Bruno e Fagner se atrapalharam e a bola sobrou para Fernandinho, que cruzou para o autor do gol, Jean Silva. O camisa 7 do Uberlândia teve calma dentro da área, deixou o goleiro cruzeirense no chão e empurrou para o gol vazio, com classe.

Pouco depois de sofrer o gol, o Cruzeiro ainda teve uma baixa importante, com a lesão do zagueiro João Marcelo, que caiu sozinho, sentindo o joelho. Ele precisou ser carregado até o vestiário na saída de campo, e foi substituído pelo jovem Jonathan Jesus.

João Marcelo foi a segunda baixa no Cruzeiro, a primeira com bola rolando, isso porque o goleiro Cássio, confirmado como titular e presente no aquecimento, sentiu náuseas momentos antes de a bola rolar e não jogou, sendo trocado pelo jovem Léo Aragão, de 22 anos.

1x1: A Raposa empatou com Matheus Henrique, um dos destaques da equipe mais uma vez. Constante no meio de campo, ele aproveitou a sobra de Bolasie, que se enrolou com a zaga rival e não conseguiu dominar, e colocou para dentro, deixando tudo igual aos 23 minutos.

Mesmo depois do empate da equipe mandante, comandada pelo auxiliar técnico Wesley Carvalho, o Uberlândia teve boas chances de voltar a estar na frente no placar. Na principal delas, aproveitando mais uma brecha nas costas de defesa cruzeirense, a equipe visitante perdeu chance inacreditável, já com o goleiro Léo Aragão vendido.

2x1: Na reta final do primeiro tempo, Eduardo recebeu na área e, mesmo caído, tentou o chute e foi parado pela mão do defensor rival dentro da área. Pênalti assimilado e gritos do Mineirão por Gabigol, que ouviu o pedido e deixou o dele, virando o placar na marca da cal aos 42 minutos.

O cenário do primeiro tempo desde o princípio foi claro: Cruzeiro com a bola, tentando trocar passes e avançar com calma, e o Uberlândia atrás, saindo com ligações diretas e bastante verticalidade. Nos primeiros 45 minutos, apesar da vantagem celeste no placar, quem mais finalizou foi a equipe rival: 6 a 5.

No segundo tempo, com a vantagem da Raposa no placar, o jogo perdeu intensidade e foi de mais controle cruzeirense com a bola. Toques sem muita objetividade, e dificuldade em ir além. O Uberlândia até tentou, mas teve menos chances do que na etapa inicial.

Uma das maiores oportunidades foi com o lateral esquerdo Ruan, aos 17 minutos, que acelerou e finalizou de fora da área, com muito perigo, parando em grande defesa do goleiro cruzeirense.

3x1: quando tudo já parecia em marcha lenta, com poucas chances de lado a lado, Marquinhos fez boa jogada pela direita e cruzou para o 'baixola' Dudu marcar de cabeça e garantir a vitória, aos 34 minutos da etapa final.

Matheus Pereira, outra estrela do Cruzeiro que entrou no segundo tempo, não teve tanto brilho quanto Gabigol e Dudu, decisivos na virada no Mineirão.

Nos minutos finais, o Cruzeiro pressionou em busca do quarto, mas não conseguiu ampliar. Vitória assegurada por 3 a 1, e mesmo assim os titulares da Raposa terminaram a partida reclamando com a arbitragem por um suposto pênalti em Gabigol, que não foi assinalado.

Ficha técnica

Cruzeiro 3 X 1 Uberlândia

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Competição: 5ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e hora: 2 de fevereiro de 2025, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Antonio Márcio Teixeira da Silva

Cartões amarelos: não houve

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Jean Silva (Uberlândia), 12' do primeiro tempo (0-1); Matheus Henrique (Cruzeiro), 23' do primeiro tempo (1-1); Gabriel (Cruzeiro), 42' do primeiro tempo (2-1); e Dudu (Cruzeiro), 34' do primeiro tempo (3-1).

Cruzeiro: Léo Aragão; Fagner, João Marcelo (Jonathan), Fabrício Bruno (C) e Kaiki; Matheus Henrique (Marquinhos), Walace (Matheus Pereira) e Christian; Eduardo (Lucas Silva), Bolasie (Dudu) e Gabriel Barbosa. Técnico: Wesley Carvalho.

Uberlândia: Thiago Braga; Douglas, Glauco (C), Rayne e Ruan; Magé (Rodrigo), Escuro (Felipe Benedetti) e Michael Paulista (Michel Borges); Fernandinho (Aslen), Jean Silva e Alison Mira (Léo). Técnico: Marcelo Caranhato.