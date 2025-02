Coronado quer vaga em quarteto de ataque e Corinthians 'mais agressivo'

O meia Igor Coronado ganhou minutos neste início de Campeonato Paulista, agradou a comissão técnica e busca a titularidade no Corinthians.

No entanto, para ser titular, o camisa 77 precisa convencer o técnico Ramón Díaz que ele é o nome ideal para o esquema com quarteto ofensivo.

O que aconteceu

Coronado está ocupando a vaga de Rodrigo Garro. O argentino, que foi titular na temporada passada, passa por transição física após tratar uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Neste cenário, Coronado assumiu a função com tranquilidade, se mostrando um jogador flexível e criativo. Ele ganhou pontos com Ramón Díaz pelo desempenho nas últimas partidas, mas entende que deve retornar à reserva no futuro.

Coronado não se dá por vencido e quer vaga num possível quarteto ofensivo do Timão. A ideia do meia é integrar o ataque ao lado de Garro, Memphis e Yuri.

Creio que tem espaço para todo mundo, dá para encaixar. Enfim, hoje mesmo eu não joguei na posição de meia-atacante, joguei como meia [central]. Então, a gente tem bastante jogadores que têm muita qualidade. O próprio Talles [Magno] vem demonstrando aí com bastante gols que é um jogador importante também. Eu, como sempre falo, creio que isso é uma dor de cabeça boa para o treinador. Mas a gente, como jogador, quer sempre estar em campo, então esperamos que esse ano a gente possa encaixar um elenco, talvez, um pouco mais agressivo, um pouco mais ousado ali na frente. A gente vai trabalhar para demonstrar isso.

Igor Coronado, meia do Corinthians, após a vitória sobre o Noroeste

Já na visão de Ramón Díaz, Talles Magno é o preferido para ser o quarto elemento no ataque. A tendência é que o quarteto ofensivo, de fato, apareça em algumas partidas do Timão.

Temos um dos melhores ataques do Brasil. Talles Magno, Garro, Memphis e Yuri Alberto podem jogar juntos os quatro, temos muitos jogos na temporada, todo mundo vai jogar. Vamos seguir com rodízio até que tenhamos tempo... Jogando de dois em dois, três em três dias, temos que rodar a equipe, todo mundo vai ter oportunidade. Estamos satisfeitos com os resultados.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians

Em cinco jogos nesta temporada, Coronado soma 331 minutos e já balançou a rede duas vezes.