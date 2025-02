Coritiba sofre goleada do Cianorte e deixa de subir posições no Campeonato Paranaense

O Coritiba foi goleado pelo Cianorte por 4 a 1 na noite deste domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense, no Estádio Municipal Albino Turbay. Assim, o Coxa desperdiçou a chance de subir posições no Estadual.

O Cianorte abriu o placar aos 24 minutos de jogo, com Anderson Salles, em cobrança de falta no canto inferior do goleiro Benassi. O Coritiba empatou aos 44, com Brenno, que recebeu passe de Caio Matheus e finalizou com a esquerda, no ângulo.

Os mandantes voltaram a marcar aos 24 minutos da segunda etapa, com Mikael, que aproveitou cobrança de falta de Gabriel Ramos. O time ampliou aos 26, dessa vez com o atacante Vinícius Faria em forte chute.

GOOOL DO LEAO!! 1 x 0 pic.twitter.com/3B7WWy53UV ? Cianorte Futebol Clube SAF (@cianortefutebol) February 2, 2025

O Cianorte deu números finais ao confronto aos 37, com Gabriel Souza, que aproveitou desatenção de Benassi em cobrança de escanteio e completou para o gol vazio.

Com o duro revés, o Coxa segue na oitava posição do Paranaense, com 10 pontos. Se vencesse, a equipe saltaria para a segunda colocação, atrás apenas do líder Operário, que tem 14 unidades.

O Cianorte, por sua vez, aproveitou para pular para a vice-liderança, com 13 pontos.

O Coritiba volta a entrar em campo contra o Rio Branco, em casa, na quarta-feira. Já o Cianorte recebe o Operário no mesmo dia.