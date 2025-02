Corinthians encerra preparação para enfrentar o Novorizontino; veja provável escalação

O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio Novorizontino, em jogo antecipado da 11ª rodada do Campeonato Paulista. Neste domingo, os jogadores fizeram os últimos ajustes antes do duelo que será disputado no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Por conta do curto tempo de recuperação e do clássico contra o Palmeiras que será disputado na quinta-feira, o Corinthians terá uma equipe alternativa em Novo Horizonte. A expectativa é que alguns jovens da base e atletas com pouca minutagem ganhem oportunidade.

Para o duelo, além dos jogadores preservados, o Corinthians não terá o meia Rodrigo Garro (transição física), o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita), o volante Maycon (processo de transição após romper o ligamento do joelho), o meio-campista Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20) e o lateral direito Matheuzinho (incômodo no músculo posterior da coxa esquerda).

Assim, a provável escalação do Corinthians tem: Matheus Donelli; João Victor "Jacaré", Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, Alex Santana, Ryan e Luiz Eduardo; Héctor Hernández e Pedro Raul (Yuri Alberto).

O Corinthians visita o Novorizontino nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília).

O duelo foi antecipado por conta da participação do Timão na segunda fase da Copa Libertadores. A equipe encara o Universidad Central-VEN nos dias 19 e 26 de fevereiro pelo torneio continental.