Com Messi e Suárez em campo, Inter Miami vence San Miguelito no Panamá

O Inter Miami venceu o Sporting San Miguelito neste domingo, por 3 a 1, no estádio Rommel Fernández Gutiérrez, no Panamá, em amistoso de pré-temporada. Ayarza abriu o placar para os panamenhos. Cremaschi, Allende e Picault balançaram as redes para o time de Lionel Messi.

Por falar em Messi, o argentino esteve em campo neste domingo, assim como Luis Suárez, porém, nenhum dos dois foi às redes.

Esse foi o terceiro amistoso de pré-temporada do Inter Miami. Antes de vencer o Sporting San Miguelito, a equipe de Messi bateu o América, do México, nos pênaltis, por 3 a 2, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, e o Universitario, do Peru, também na marca da cal, por 5 a 4, após empate sem gols nos 90 minutos.

O próximo compromisso de Messi, Suárez e companhia acontece no sábado, dia 8 de fevereiro, contra o Club Olimpia Deportivo, de Honduras, no Estádio Olímpico Metropolitano, em San Pedro Sula.