Com gols de Dudu e Gabigol, Cruzeiro vence Uberlândia de virada pelo Mineiro

O Cruzeiro venceu mais uma no Campeonato Mineiro. Neste domingo, o Cabuloso recebeu o Uberlândia no Mineirão e, mesmo saindo atrás no placar, conseguiu o triunfo de virada, por 3 a 1. Matheus Henrique, Gabigol, de pênalti, e Dudu, que marcou seu primeiro gol pelo novo clube, foram os responsáveis pelo resultado positivo. Jean Silva foi às redes para os visitantes.

Com o resultado, o Cruzeiro segue na liderança do Grupo C do Campeonato Mineiro, com dez pontos, quatro a mais que o Aymorés, segundo colocado. O Uberlândia, por sua vez, é o lanterna do Grupo A.

O jogo

O Uberlândia surpreendeu logo no início do jogo. Aos 11 minutos, aproveitando uma falha da defesa do Cruzeiro, Fernandinho fez o desarme e encontrou Jean Silva, que, dentro da área, precisou apenas completar para o fundo das redes, abrindo o placar para o time visitante.

Só que o Cruzeiro reagiu pouco depois. Aos 22, Bolasie recebeu cruzamento, tentou ajeitar para cima para finalizar com uma bicicleta, mas não conseguiu. Na sobra, porém, Matheus Henrique apareceu para completar para o gol e empatar o jogo.

Antes do intervalo, o Cruzeiro ainda conseguiu virar a partida. Eduardo finalizou, e a bola bateu no braço do jogador do Uberlândia. O árbitro marcou pênalti, e Gabigol foi para a cobrança, deslocando o goleiro para ir ao vestiário com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o técnico Wesley Carvalho promoveu algumas substituições. Dudu foi um dos jogadores acionados e foi justamente de seus pés que saiu o terceiro e último gol do Cruzeiro. Aos 33 minutos, Marquinhos cruzou no segundo pau para o camisa 7 chegar cabeceando firme e ainda contar com o desvio do zagueiro antes de estufar as redes. Foi o primeiro tento do ex-Palmeiras com a camisa do Cabuloso.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 3 X 1 UBERLÂNDIA

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 2 de fevereiro de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva



Assistentes: Pablo Almeida Costa e Emílio Nascimento Santos



VAR: Vinícius Gomes do Amaral

Gols: Jean Silva, aos 11 do 1ºT (Uberlândia); Matheus Henrique, aos 22 do 1ºT, Gabigol, aos 40 do 1ºT, Dudu, aos 33 do 2ºT (Cruzeiro)

CRUZEIRO: Léo Aragão; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo (Jonathan Jesus) e Kaiki Bruno; Walace (Matheus Pereira), Matheus Henrique (Marquinhos), Christian e Eduardo; Bolasie (Dudu) e Gabigol.



Técnico: Wesley Carvalho.

UBERLÂNDIA: Thiago Braga; Douglas Dias, Glauco, Rayne e Ruan; Magé (Rodrigão Augusto), Guilherme Escuro (Felipe Benedetti) e Michael Paulista (Michael Borges); Jean Silva, Alison Mira (Léo Martins) e Fernandinho (Aslen).



Técnico: Marcelo Caranhato.