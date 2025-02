Com dois de Estêvão, Palmeiras goleia o Guarani e volta a vencer no Paulista antes de Derby

Neste domingo, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Paulista após dois jogos ao golear o Guarani, por 4 a 1, pela sexta rodada da competição. Richard Ríos, Mauricio e Estêvão (duas vezes) fizeram os gols palmeirenses no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Deni Júnior anotou para os mandantes.

A equipe palmeirense vinha de derrota contra o Novorizontino e empate diante do Red Bull Bragantino. Com o triunfo sobre o Bugre, o time comandado por Abel Ferreira chega a 11 pontos no Grupo D e se mantém na vice-liderança, atrás do São Bernardo, que tem 15. O Guarani cai para a segunda posição do Grupo B, com sete pontos, atrás do Santos.

O Palmeiras, agora, passa a pensar no clássico contra o Corinthians. O Derby, válido pela sétima rodada do Estadual acontece nesta quinta-feira, a partir das 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O Guarani entra em campo no mesmo dia para enfrentar o Água Santa, às 19h30, novamente no Brinco de Ouro.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! BAITA CRUZAMENTO DE PIQUEREZ, A CRIA SE ANTECIPA E CABECEIA PRO FUNDO DA REDE! ???? ? 1×4 ? [2T, 40'] #GUAxPAL pic.twitter.com/QXGMJpcyMo ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 2, 2025

O jogo

Primeiro tempo

A primeira boa chance do Palmeiras foi aos cinco minutos da primeira etapa. Mauricio mandou boa bola para Estêvão, que avançou pela esquerda, invadiu a área e finalizou para fora, com desvio. A Cria da Academia tinha opção de tocar para Facundo, que chegava livre na área, mas preferiu bater direto. Na sequência, o Verdão abriu o placar. Raphael Veiga cobrou escanteio, Richard Ríos subiu no meio da defesa, cabeceou e balançou a rede.

Aos 12 minutos, o Palmeiras ampliou. O Guarani tocou bola no campo de defesa, a equipe palmeirense recuperou com Rafael Veiga, que tocou para Mauricio mais à frente. O camisa 18 bateu da entrada da área, sem chance para Gabriel Mesquita. Pouco depois, o Bugre assustou a defesa palmeirense em um cabeceio de Titi, que passou perto da trave após cobrança de escanteio.

O Palmeiras seguiu em cima e quase fez o terceiro aos 18. Aníbal aproveitou a sobra da bola e bateu para o gol, mas viu o goleiro espalmar. Mauricio tentou no rebote e foi travado. A equipe visitante levou perigo na bola parada em cobrança de falta de Raphael Veiga, que obrigou o goleiro a desviar, por cima do travessão. Depois do intenso início de jogo, o time palmeirense cadenciou o jogo e não levou muito sustos.

Aos 42, Mauricio teve nova chance, mas estava em posição irregular. Nos acréscimos, o Palmeiras chegou a fazer o terceiro, com Raphael Veiga, mas o árbitro anulou o tento palmeirense devido a um impedimento de Estêvão.

Segundo tempo

Logo aos sete da etapa final, Estêvão fez boa jogada individual em contra-ataque, invadiu a área e passou para Facundo Torres, que bateu firme por cima do travessão. Melhor no segundo tempo, a Cria da Academia fez o terceiro aos 12 minutos. Em saída errada do Guarani, Veiga recuperou e deixou Estêvão avançar e sair na cara do gol. Ele superou a marcação e bateu firme para ampliar para o Verdão com um golaço.

O Guarani não se intimidou e diminuiu o placar. Primeiro, Emerson bateu de fora da área e Gustavo Gómez fez o corte. Marcos Rocha errou ao afastar a bola e deu no pé do lateral do Guarani, que cruzou para Deni Júnior, que concluiu para o gol, no canto de Weverton. Pouco depois, o Bugre teve nova chance, com Vinícius Kauê, que foi travado.

Aos 24, Estêvão puxou outro bom contra-ataque pelo meio e abriu com Veiga pela direita. O camisa 23 cruzou para Facundo Torres, que finalizou com perigo e viu Gabriel Mesquita fazer a defesa. No rebote, Estêvão tentou e mandou para fora. Por volta dos 35, Thals teve duas chances. Na primeira, mandou para fora e na outra teve o chute defendido pelo goleiro do Bugre.

Ainda deu tempo do Palmeiras fazer o quarto gol. Aos 40 minutos, Piquerez recebeu na esquerda e deu um cruzamento na medida para Estêvão, que cabeceou para ampliar.

FICHA TÉCNICA



GUARANI 1X4 PALMEIRAS

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)



Data: 2 de fevereiro de 2025 (domingo)



Hora: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo



Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Fabrini Bevilaqua Costa



VAR: Ilbert Estevam da Silva



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Emerson, Mateus Sarará (Guarani); Vanderlan, Aníbal Moreno e Abel Ferreira (técnico) (Palmeiras)

Gols: Deni Júnior, aos 19 minutos do 2°T (Guarani); Richard Ríos, aos seis minutos do 1°T, Mauricio, aos 12 minutos do 1°T e Estêvão, aos 12 e 40 minutos do 2°T (Palmeiras)

GUARANI: Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Tití (Márcio Silva), Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará (Léo Porfírio), Geovane (Vinícius Kauê); João Victor (Rafael Bilu), Luiz Miguel (Deni Júnior), João Marcelo.



Técnico: Maurício Souza

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno (Fabinho), Richard Ríos, Raphael Veiga (Naves) e Mauricio (Thalys); Estêvão e Facundo Torres.



Técnico: Abel Ferreira