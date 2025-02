COB e CPB dialogam para projetos em parceria e avaliam CT em Fortaleza

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

As novas gestões do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) conversam para estreitar relações e terem, inclusive, projetos em conjunto.

As duas entidades tiveram eleições presidenciais em outubro do ano passado. No COB, a chapa formada por Marco La Porta e Yane Marques saiu vencedora, enquanto no CPB o eleito foi José Antônio Freire, que tem Yohansson Nascimento como vice.

Medalhista paralímpico nas edições de Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016, o ex-velocista Yohansson compareceu à cerimônia de celebração de posse da diretoria do COB. O evento aconteceu na noite da última quinta-feira, no Rio de Janeiro.

Estou muito feliz de estar aqui na celebração da posse do La Porta e da minha amiga Yane Marques. Temos bons projetos em conjunto. Vi algumas declarações do La Porta que ele quer seguir o modelo que o CPB vem desenvolvendo, dos centros de referências, e aproveitar a chance do Pan-2031 e fazer uma estrutura como a do CT do CPB. A nossa intenção é unir forças para que o esporte olímpico e paralímpico continuem se desenvolvendo no país inteiro Yohansson Nascimento

COB e CPB demonstram a intenção de fazer, por exemplo, a administração conjunta do Centro de Formação Olímpica e Paralímpica de Fortaleza, que fica no Ceará. O local tem, atualmente, "gestão público/privado, do Instituto Dragão do Mar - IDM, com recursos oriundos da Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV)/Governo do Estado do Ceará", segundo o site oficial.

A construção tem uma área total de 85.922,12m², abrigando 26 modalidades olímpicas e paralímpicas. A ideia das entidades é ampliar a presença nas regiões do país, e CFOP seria um ponto para a captação e preparação de atletas do Nordeste.