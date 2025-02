Charles valoriza rodízio no Corinthians: 'Precisamos ficar bem fisicamente'

O volante Charles, que entrou na segunda etapa da vitória do Corinthians sobre o Noroeste, valorizou o rodízio que a comissão técnica vem fazendo no Campeonato Paulista. Pensando na parte física dos atletas, Ramón Díaz tem optado por alternar escalações para rodar o time.

Contra o Noroeste, em Itaquera, o Corinthians entrou em campo com diversos titulares. A principal ausência na equipe que iniciou o confronto foi Yuri Alberto, que atuou contra a Ponte Preta e ficou como alternativa no banco de reservas no último sábado.

"A gente não tem tempo para treinar, a pré-temporada foi curta e vamos no adaptando com o decorrer das partidas. Mas acho que a comissão vem conseguindo rodar todo mundo, dando oportunidade, isso vai ser importante para o final da temporada. Temos grandes competições, jogos importantes. É importante a gente estar bem fisicamente para ajudar. Queremos conquistar grandes coisas esse ano", disse Charles, que costuma fazer parte do "time B".

O camisa 8 do Corinthians entrou bem diante do Noroeste, tendo participado do gol de Talles Magno, o segundo da equipe na partida. O jogador chegou a ir ás redes, mas a arbitragem anulou por conta de um toque de mão.

O volante deve ser relacionado para o jogo contra o Novorizontino, na noite desta segunda-feira. O confronto, válido pela 11ª rodada do Paulista, foi antecipado por conta da participação do Corinthians na segunda fase da Copa Libertadores.

Por conta do curto tempo de recuperação e do clássico contra o Palmeiras que será disputado na quinta-feira, o Corinthians terá uma equipe alternativa em Novo Horizonte. A expectativa é que alguns jovens da base e atletas com pouca minutagem ganhem oportunidade.