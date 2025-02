Carille avalia possibilidade de escalar Coutinho e Payet no Vasco

Desde o retorno de Philippe Coutinho, em 2024, uma pergunta é recorrente no Vasco: é possível escalar Coutinho e Payet? Neste sábado, no decorrer do duelo com o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, o técnico Fábio Carille lançou o francês e manteve Coutinho em campo. Na coletiva após o empate por 2 a 2, Carille afirmou que eles podem jogar juntos.

"Penso que podem (jogar juntos), mas eu acho que a gente tem de estar muito ajustado para isso acontecer. Ter sete jogadores, oito, a compactação estar bem organizada, aí vai um tempo para que esses dois jogadores possam jogar com bola. Sabemos que vai ter jogo, porque são jogadores qualificados. O grupo entender as características dos dois e os dois entenderem a característica de jogo, mas eu penso sim. Penso que pode. Eu quero ver mais, quero ver em trabalho, quero ver em treinamentos. Payet, por exemplo, jogou quarta e não treinou para o jogo de hoje (sábado) porque só recuperação, ainda mais neste início de trabalho. Quero ver sim. Penso que sim, mas ali na frente eu posso ter uma resposta melhor sobre isso", afirmou Carille.

Neste sábado, Payet foi acionado quando o Vasco perdia por 2 a 1. Desta vez, Carille não tirou Coutinho para a entrada do francês. O Gigante da Colina insistiu e chegou ao empate nos acréscimos.

Neste começo de trabalho à frente do Vasco, Carille usou a dupla pela primeira vez. Na vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, ele colocou Payet no lugar de Coutinho. A mesma coisa aconteceu na goleada sobre a Portuguesa.

Com 13 pontos, o Vasco está na segunda colocação do Campeonato Carioca. Na próxima rodada, o Gigante da Colina tem o primeiro clássico pela frente e encara o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha.