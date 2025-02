Caixinha destaca coletivo do Santos em vitória e confirma Neymar contra o Botafogo-SP: "Vai jogar"

A torcida santista não vê a hora de poder ver Neymar em campo com a camisa 10 do Santos. Neste sábado, após a chegada do atleta ao clube, o Peixe venceu o São Paulo de virada por 3 a 1. O técnico Pedro Caixinha valorizou o feito da equipe e revelou que o astro estará em campo no próximo compromisso da equipe, que será na quarta-feira.

"Ele vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que ele se junte ao grupo na segunda-feira para ter esse processo de treino. Já analisamos e falamos com ele, e vamos ter a oportunidade de falar com as pessoas que o acompanham para ter essa integração na nossa dinâmica para que ele tenha esse espaço de treino e possa estra conosco. Junto dele, esperamos ter o retorno do Escobar e do Thaciano", contou Caixinha.

Thaciano se recupera de uma inflamação na coxa esquerda, enquanto Escobar trata de um edema muscular. O treinador, porém, não estará à beira do gramado. O português foi expulso da partida logo aos seis minutos do primeiro tempo depois de fortes cobranças à arbitragem. Quem deve comandar a equipe deve ser Pedro Malta, auxiliar técnico.

"Não tenho por hábito falar da arbitragem, não vou falar. Vou dizer que fui excessivo na arbitragem e mereci ser expulso. Não é meu padrão atualmente", admitiu o treinador.

O São Paulo foi quem abriu o placar com Lucas Moura, aos 34 do primeiro tempo. Guilherme logo empatou, aos 41. Bontempo marcou o segundo, iniciando a virada, aos seis da segunda etapa. Guilherme decretou o triunfo, aos 25.

"Hoje vimos uma equipe do Santos muito compacta, coesa, lutadora, muito equipe. Isso nos permitiu sair de um ciclo negativo contra uma equipe que vinha num ciclo totalmente inverso. Não ganhamos de uma equipe qualquer e nem de qualquer forma. A equipe está de parabéns e agora é pensar que o que fizemos hoje tem que ser consubstanciado no tempo. Estamos muito mais próximos do que queremos, mas sabemos que podemos fazer mais. E foi o crer naquilo que é um processo, um projeto, continuar ter essa orientação para fazer as coisas acontecerem. Não só aos jogadores, mas a equipe técnica que ficou orientando o jogo na minha ausência. Essa vitória é coletiva de querer trabalhar forte e acreditar que as coisas podem acontecer", declarou Caixinha.

O Santos então se prepara para o jogo contra o Botafogo-SP, na quarta-feira, com a expectativa da reestreia de Neymar. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), na Vila Viva Sorte. Com o resultado deste sábado, o Peixe chegou a sete pontos e se mantém na vice-liderança do Grupo B.