Botafogo x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir à Supercopa do Brasil

Na tarde deste domingo, será conhecido o Supercampeão brasileiro. O Botafogo, atual campeão Brasileiro, e o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, vão decidir a Supercopa Rei no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. O confronto será disputado a partir das 16 horas (de Brasília).

A decisão da Supercopa entre Botafogo e Flamengo terá transmissão da Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada).

Após um longo hiato de quase trinta anos, a Supercopa do Brasil, este ano rebatizada como Supercopa Rei, retornou em 2020. Nesta série recente, o Flamengo é o time com o maior número de participações, quatro ao todo. O Rubro-Negro superou Athletico-PR e Palmeiras e conquistou o título em 2020 e 2021. Nos dois anos seguintes, a equipe carioca caiu na decisão por pênaltis para Atlético-MG e Palmeiras, respectivamente.

Em 2024, a decisão foi entre duas equipes paulistas, com o São Paulo levando a melhor sobre o Palmeiras. Esta será a primeira vez que o Botafogo disputará a taça e a primeira em que a decisão terá dois clubes cariocas.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) distribuirá R$18 milhões em prêmios na Supercopa. Cada equipe receberá seis milhões pela participação e o vencedor levará mais seis milhões.

Força emergente no futebol brasileiro, o Botafogo não só venceu o Campeonato Brasileiro, como também conquistou o inédito título da Libertadores em 2024. Neste início de temporada, o Fogão começou de forma irregular no Campeonato Carioca, com um time alternativo em campo. Entretanto, no meio da semana, na primeira aparição dos titulares, venceu o clássico diante do Fluminense, por 2 a 1.

O time principal do Flamengo estreou mais cedo em 2025 e venceu o Volta Redonda no último sábado, pelo Estadual. O técnico Filipe Luis, porém, optou por poupar seus principais jogadores na rodada do meio da semana e chega com a equipe descansada.

No Rubro-Negro, Carlos Alcaraz, negociado com o Everton, da Inglaterra, não foi relacionado para a decisão. Além do meia argentino, o lateral Matís Viña e o atacante Pedro se recuperam de cirurgias realizadas no ano passado e ainda não têm uma data para o retorno aos gramados.

No Botafogo, o elenco campeão em 2024 sofreu várias baixas importantes. O atacante Luiz Henrique e o meia Almada serão as principais ausências para esta temporada, mas a lista é mais longa. Tchê Tchê, Rafael, Adryelson, Gatito Fernández, Hugo, Eduardo, Tiquinho Soares e Júnior Santos são outros nomes de peso que deixaram o clube, além do técnico Artur Jorge.

Para a partida de domingo, o técnico Carlos Leiria pode contar com o zagueiro angolano Bastos, que está liberado para retornar aos gramados. Ele pode formar a zaga ao lado de Alexander Barboza, do contrário, Lucas Halter será o titular.

A CAMINHO DO PARÁ! ??? O Fogão embarcou rumo a Belém! Agora é pela Supercopa Rei, Glorioso! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/AQMV09NUuC ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 31, 2025

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X FLAMENGO

Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)



Data: Domingo, 2 de fevereiro de 2025



Hora: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Guilherme Dias Camilo (MG)



VAR: Wagner Reway (ES)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Bastos (Lucas Halter), Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Lobato (Allan), Igor Jesus e Matheus Martins



Treinador: Carlos Leiria

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Gerson; Arrascaeta (Plata), Michael e Bruno Henrique



Treinador: Filipe Luis