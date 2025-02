Flamengo vence Botafogo com show de Bruno Henrique e conquista a Supercopa

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo é o campeão da Supercopa do Brasil 2025. O primeiro título da temporada foi conquistado com a vitória robusta no clássico diante do Botafogo, neste domingo (2), por 3 a 1.

Foi um show de Bruno Henrique, que anotou dois gols. Luiz Araújo, no segundo tempo, fez o terceiro. Patrick de Paula descontou para o Botafogo, já na reta final.

Foi uma atuação e tanto para coroar a marca de Bruno Henrique, agora na lista de jogadores com o maior número de títulos pelo Flamengo — ao lado de Arrascaeta, chegou a 14 troféus, superando Zico, Júnior e Gabigol.

Coletivamente, a Supercopa deixa ótima impressão para o Flamengo de Filipe Luís. Inclusive, foi o segundo título conquistado pelo ainda novato treinador.

A partida foi no Mangueirão, em Belém, e chegou a ficar interrompida por 1h15, em decorrência do temporal que caiu na capital paraense. O Flamengo dominou antes e depois da chuva.

Pelo segundo ano seguido, o campeão da Copa do Brasil leva a melhor sobre o campeão brasileiro. Em 2024, foi o São Paulo diante do Palmeiras.

O Flamengo aumentou a vantagem na condição de maior campeão da Supercopa do Brasil: agora, são três títulos.

Já o Botafogo não tem técnico definitivo, está sem ritmo e sente a falta de Almada e Luiz Henrique. Com o interino Carlos Leiria, viu escapar a primeira chance de título de 2025. A próxima vem ainda neste mês: a Recopa, contra o Racing.

O próximo jogo dos dois times é pelo Carioca: o Fla pega a Portuguesa, quarta, enquanto o Bota joga contra o Nova Iguaçu, quinta. E já há um reencontro marcado entre os dois rivais, no dia 12, pelo estadual.

Gol no temporal

A chuva resolveu aparecer, e com força, instantes antes de os times entrarem em campo. O show da cantora Joelma, 45 minutos antes do apito inicial, passou enxuto.

Gerson chegou a dar um susto no aquecimento, aparentando dores na coxa direita, mas jogou mesmo assim.

Na fase antes paralisação, o Flamengo não demorou muito a controlar o adversário. Mais intenso, mais inteiro fisicamente e mais organizado, o time de Filipe Luís conseguiu estabelecer a posse de bola, a marcação alta e o dinamismo ofensivo.

Bruno Henrique abriu o placar ao cobrar um pênalti que ele mesmo sofreu. Lucas Halter deu um carrinho meio estabanado na área. Na chuva, um risco grande. O zagueiro, inclusive, mostrou por que está perto da porta de saída do clube. Não foi bem.

Bruno Henrique beija o escudo do Flamengo na comemoração da Supercopa do Brasil Imagem: Gilvan de Souza/Botafogo

Detalhe antes do gol do Fla: Matheus Martins estava logo atrás de Bruno Henrique na hora da batida. Ele fez sinal para John, indicando que o goleiro deveria pular para o lado esquerdo. O botafoguense obedeceu, chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para evitar que o Flamengo fizesse 1 a 0.

Três minutos depois, aos 15 do primeiro tempo, o estado do campo piorou com o temporal. E o jogo foi paralisado por decisão da arbitragem. A bola não rolava direito.

1h15 depois...

A chuva diminuiu muito. A galera do rodo entrou em ação para resolver o trecho do gramado que faltava melhorar. Com paciência, a arbitragem fez os testes. Tudo pronto para o retorno.

Para o Flamengo, foi como se nada tivesse mudado. Tanto que Bruno Henrique ampliou aos 19 minutos. Bem longe da burocracia de uma cobrança de pênalti. Foi uma bela jogada do Fla, que culminou com um bonito chute do atacante. Quase no ângulo.

O Botafogo só foi se organizar melhor depois de meia hora de jogo. Aí, vieram os primeiros passes no campo de ataque, tentativas de cruzamento e finalizações de fora da área. Mas sem grandes sustos para Rossi.

O Flamengo poderia ter ampliado o placar depois de um passe espetacular de Plata para Gerson. O capitão, no entanto, tentou um passe em vez de cavar (ou finalizar de qualquer jeito) frente a frente com John.

No que o Botafogo ficou devendo

O Botafogo voltou de férias no dia 14 de janeiro. O elenco principal do Fla voltou uma semana antes.

Taticamente, passou longe de ser o Botafogo do ano passado. Até por conta da questão física. Mas também porque ofensivamente a falta de Luiz Henrique e Almada é muito difícil de compensar. Artur fez apenas o primeiro jogo dele pelo alvinegro e ainda não entrou bem na engrenagem.

No banco, a diretoria alvinegra não conseguiu colocar um nome definitivo como comandante. John Textor segue em busca, enquanto Carlos Leiria tenta organizar esse início de ano.

Mais gols e taça

Com a tranquilidade no placar e melhor que o rival, o Flamengo se deu ao luxo de perder chances claras no segundo tempo. Tinha campo para contra-atacar, mas não foi efetivo nas chances que vieram. Uma com Plata, por exemplo, foi gritante.

O Botafogo mudou peças, mas não estava em uma jornada brilhante. Foram muitas saídas do ano passado para cá. O banco de reservas tinha, basicamente, a garotada.

Por outro lado, foi uma substituição que deu o terceiro gol do Flamengo. Mais um golaço, desta vez de Luiz Araújo. A frieza que faltou em chances anteriores do Flamengo veio de sobra para o camisa 7. Cavadinha por cima de John, depois de escapar da marcação na área.

A torcida rubro-negra em Belém, maioria no estádio, até gritou "olé", em um recado significativo de que o Flamengo vem com muito apetite em 2025.

O Botafogo diminuiu aos 41 minutos do segundo tempo com Patrick de Paula. Nada capaz de abafar o "é campeão" no lado rubro-negro.

BOTAFOGO 1 x 3 FLAMENGO

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Competição: Supercopa Rei do Brasil

Data e hora: 2 de fevereiro de 2025, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Auxiliares: Neuza Inez Back (SP) e Guilherme Dias Camilo (MG)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: Igor Jesus (BOT); Pulgar, De La Cruz (FLA)

Gols: Bruno Henrique, aos 12'/1ºT (0-1); 19'/1ºT (0-2); Luiz Araújo, 37'/2ºT (0-3); Patrick de Paula, 41'/2ºT (1-3)

Botafogo: John, Mateo Ponte (Vitinho), Lucas Halter, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino (Patrick de Paula); Artur, Matheus Martins (Rafael Lobato) e Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria (interino).

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Everton Araújo) e Gerson, Michael (Luiz Araújo), Plata (Arrascaeta) e Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luís.