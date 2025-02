Botafogo e Flamengo decidem Supercopa sem 20 campeões de 2024

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Supercopa Rei do Brasil que acontece neste domingo (2), às 16h, no Mangueirão, em Belém (PA), reúne o campeão brasileiro, Botafogo, e o campeão da Copa do Brasil, Flamengo. Porém, dos jogadores que conquistaram os respectivos títulos ano passado, 20 já deixaram os clubes.

O que aconteceu

São 15 do Botafogo e cinco do Flamengo. No Alvinegro foram 14 atletas e o técnico Artur Jorge, que se transferiu para o Al-Rayyan, do Qatar.

Deixaram o Botafogo os seguintes jogadores: Luiz Henrique (Zenit-RUS), Almada (Lyon-FRA), Adryelson (Anderlecth-BEL), Gatito Fernández (Cerro Porteño-PAR), Tiquinho Soares (Santos), Júnior Santos (Atlético-MG), Tchê Tchê (Vasco), Eduardo (Cruzeiro), Carlos Alberto (Sport), Pablo (Flamengo), Marçal (sem clube), Óscar Romero (sem clube), Hugo (Vitória) e Rafael (se aposentou).

Destes, dois foram negociados por empréstimo pelo Alvinegro: o atacante Tiquinho Soares e o lateral esquerdo Hugo.

No Flamengo foram negociados: Gabigol (Cruzeiro), Fabrício Bruno (Cruzeiro), David Luiz (Fortaleza), Alcaraz (Everton-ING) e Carlinhos (Vitória).

Alcaraz, inclusive, foi emprestado de maneira relâmpago na última quinta (30), após fazer um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa. O meia argentino foi a contratação mais cara da história do clube: R$ 110,6 milhões.

Luiz Henrique foi o melhor do Brasileiro; Gabigol marcou em final da Copa do Brasil

Alguns dos jogadores que saíram tiveram papeis decisivos nos títulos de Botafogo e Flamengo. O atacante Luiz Henrique, por exemplo, foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro e entrou para a seleção da competição, assim como o técnico Artur Jorge. Já Gabigol balançou a rede no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG.

No Alvinegro, outro destaque da temporada que saiu foi o meia argentino Almada. Além disso, Júnior Santos, Tiquinho Soares, Tchê Tchê e Eduardo foram bastante utilizados ao longo do ano.

Já no Flamengo, Fabrício Bruno somou 56 partidas e foi titular em boa parte de 2024. Alcaraz chegou no meio do ano, mas não correspondeu às expectativas. David Luiz e Carlinhos pouco jogaram.

Mudanças também na diretoria

Marcos Braz abraça Gabigol: dirigente -- assim como atacante -- deixou o Flamengo Imagem: Delmiro Junior/Ag. Estado

As saídas não se resumiram somente aos jogadores e comissão técnica. Botafogo e Flamengo também tiveram mudanças em suas respectivas diretorias na transição de ano.

No Alvinegro, o diretor de futebol Pedro Martins deixou o clube no fim de dezembro. Ele recebeu uma proposta do Santos e assumiu o cargo de CEO do clube paulista.

No Rubro-Negro, ocorreu eleição e o presidente Rodolfo Landim não foi reeleito. Bap assumiu a presidência e tirou Marcos Braz do cargo de vice de futebol. O dirigente contratou o diretor técnico português José Boto, que agora comanda o departamento.

E quem chegou?

Artur é apresentado no Botafogo: jogador usará a icônica camisa 7 alvinegra Imagem: Vitor Silva / Botafogo

As chegadas estão no mesmo ritmo em ambos os clubes. Tanto no Botafogo quanto no Flamengo apenas dois jogadores foram anunciados oficialmente.

O Alvinegro oficializou as contratações do atacante Artur (Zenit-RUS) e do goleiro Léo Linck (Athletico-PR). O clube, porém, já tem acordos com o zagueiro David Ricardo (Ceará) e com o volante Wendel (Zenit-RUS). Este último só chega no meio do ano.

O Rubro-Negro anunciou o atacante Juninho (Qarabag-AZE) e o lateral direito Danilo (Juventus-ITA). O clube tenta a contratação do meia Jorginho (Arsenal-ING).