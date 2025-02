Botafogo e Flamengo decidem primeiro título da temporada em clássico no Mangueirão

O primeiro título nacional da temporada será decidido neste domingo, quando Flamengo e Botafogo vão disputar a Supercopa Rei, a partir das 16 horas, no Mangueirão, em Belém (PA), com a presença de 45 mil torcedores. O campeão será conhecido em jogo único e com possibilidade de cobranças de pênaltis caso ocorra empate no tempo normal.

O Flamengo garantiu sua presença na decisão por ter conquistado a Copa do Brasil, enquanto o Botafogo sagrou-se campeão brasileiro no ano passado. Cada clube vai receber da CBF uma cota fixa de R$ 6,05 milhões e o campeão vai levar um prêmio de US$ 1 milhão (perto de R$ 6 milhões) ofertado pela Conmebol.

A antiga Supercopa do Brasil mudou de nome em 2024 em homenagem ao Rei Pelé, que morreu em dezembro de 2022. Disputado desde 1990, o Flamengo é o único bicampeão - 2020 e 2021 -, enquanto o Botafogo tenta seu primeiro título. O São Paulo foi campeão em 2024, no Mineirão, após empate sem gols com o Palmeiras e vitória na disputa de pênaltis, por 4 a 2.

O Botafogo chega nesta final após vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, na última quarta-feira, pela Taça Guanabara. A partida marcou a volta do grupo principal, que ainda não tinha feito sua estreia na temporada.

Sem técnico desde a saída de Artur Jorge, que acertou com o Al-Rayyan, do Catar, o time tem o comando interino de Carlos Leiria, que está à frente do grupo desde o início do estadual. Experiente, ele fez um bom trabalho no time sub-23, na última temporada.

A principal novidade pode ser o atacante Artur. Anunciado recentemente como reforço, ele estava no Zenit, da Rússia, e chegou para substituir Luiz Henrique, grande destaque do Botafogo em 2024 e que acabou negociado com o próprio clube russo. Regularizado, o novo camisa 7 deve entrar na vaga de Victor Lobato, de apenas 18 anos, que correspondeu em sua estreia no Clássico Vovô.

O zagueiro Bastos segue como dúvida. O angolano se apresentou somente no dia 20, seis dias após seus companheiros, e aprimora o condicionamento físico. Se não for escalado, a vaga ao lado de Alexander Barboza será ocupada Lucas Halter. Ele já atuou no clássico, mas curiosamente, teve na sexta-feira acertada a sua saída para o Vitória, da Bahia, por empréstimo. Diante da falta de opções, ele seguirá para o seu novo clube somente na segunda-feira.

Carlos Leiria rasgou elogios ao elenco após o retorno triunfal e ressaltou a importância da vitória no clássico na semana da grande final contra o Flamengo. "A semana foi altamente produtiva, bem acima do que nós esperávamos. Isso nos dá confiança para ir confiantes para esta decisão".

Na última quinta-feira, o Flamengo voltou ao Maracanã pelo Carioca e venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0. Na ocasião, o técnico Filipe Luís decidiu escalar um time totalmente reserva. Mas já garantiu que vai ter força máxima na decisão.

Desta forma, fica apenas a dúvida sobre como ele vai montar o time taticamente, com opção para o esquema 4-4-2 com Arrascaeta entrando no meio-campo ao lado de Gerson, De La Cruz e Erick Pulgar. No ataque jogariam apenas Bruno Henrique e Michael, ou Plata.

A outra alternativa seria deixar Arrascaeta no banco, porque ele ainda não está tão bem fisicamente, e começar o jogo com três atacantes: Bruno Henrique, Michael e Plata.

A surpresa na sexta-feira foi a saída do clube do meia-atacante Carlos Alcaraz, emprestado ao Everton, da Inglaterra. Contratado em agosto por 20 milhões de dólares - perto de R$ 110 milhões - ele acabou sendo pouco aproveitado. Titular e autor de um dos gols na quinta-feira, ele estava fora dos planos.

A diretoria teria feito a opção deste negócio porque pretende reforçar o meio-campo, investindo na contratação do brasileiro Jorginho, atualmente no futebol inglês, defendendo o Arsenal. As negociações seguem em andamento.

A surpresa na capital do Pará pode ser a presença no grupo de Danilo, ex-Juventus-ITA, apresentado nesta semana, regularizado e pronto para jogar, tanto como lateral como no meio da defesa. A posição dele em campo será definida por Filipe Luis, que já tem convicção do futuro do reforço.

"O Danilo pode atuar na lateral se não tivemos o Wesley ou o Varela, mas ele foi contratado para jogar no meio da defesa. Ele vinha jogando no setor e como um dos melhores da Europa", atestou o técnico flamenguista.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLAMENGO

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte, Lucas Halter (Bastos), Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Igor Jesus e Matheus Martins. Técnico: Carlos Leiria (Interino).

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Michael (Plata). Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).