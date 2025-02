Barcelona x Alavés: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Barcelona e Alavés se enfrentam neste domingo (02), às 10h (de Brasília), em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

A partida será transmitida pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances principais do confronto em tempo real.

O Barcelona ocupa a terceira posição do torneio. Com 42 pontos, o Barça está atrás de Atlético e Real Madrid e busca vencer o Alavés para diminuir a desvantagem no topo da tabela. Nos últimos cinco jogos, venceu apenas um, além de duas derrotas e dois empates.

Já o Alavés é o primeiro colocado da zona de rebaixamento, com 21 pontos. Com a vitória do Espanyol no último sábado (01) sobre o Real Madrid, os Albiazules caíram de posição e acabaram entrando no Z3. Se vencer, pode chegar a 15º colocado e respirar fora da zona da degola.

Barcelona x Alavés - 22ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e hora: 02 de fevereiro de 2025, às 12h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys - Barcelona, Espanha

Onde assistir: Disney+ (streaming)