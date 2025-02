Banho de gelo e montinho de jogador: Filipe Luís é só vibração do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

A conexão que Filipe Luís possuía com o elenco enquanto jogador parece estar mantida agora na função de técnico. Na comemoração do título da Supercopa Rei do Brasil deste domingo (2), o ex-lateral esquerdo roubou a cena sendo "amassado" pelo montinho dos atletas e também por levar o tradicional banho de gelo pós-conquista.

O que aconteceu

O montinho aconteceu após o gol de Luiz Araújo, o terceiro na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Botafogo. O treinador quebrou o protocolo, correu em direção ao atacante, o abraçou e em seguida sofreu a avalanche de seus comandados, sendo derrubado e ficando por baixo de todos eles.

Já o banho de gelo aconteceu durante a entrevista coletiva. Luiz Araújo, Léo Pereira, Léo Ortiz e Wesley foram os responsáveis por levar o cooler gelado e misturado com bebidas energéticas. Até mesmo um dos filhos de Filipe Luís participou da brincadeira. Após toda a bagunça e muita risada, o treinador retomou o bate-papo com os jornalistas mesmo molhado.