Athletico-PR vence o Andraus e entra na zona de classificação do Paranaense

Pela sétima rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR superou o Andraus neste domingo por 3 a 1, no Estádio Vila Capanema. Alan Kardec, Luiz Fernando e João Cruz marcaram para o Furacão, enquanto Vinicius Kiss foi às redes para a equipe de Campo Largo.

A vitória faz com que o Athletico-PR assuma o quinto lugar do Estadual com 12 pontos, entrando assim na zona de classificação para a próxima fase da competição. O Furacão volta a campo nesta quinta, às 20h (de Brasília), quando recebe o São Joseense na Ligga Arena, pelo Paranaense.

Com quatro pontos, o Andraus ocupa a 11ª posição. A equipe é a primeira da zona de rebaixamento do Campeonato. O time visita na próxima quarta-feira o Cascavel no Estádio Olímpico Regional, às 20h (de Brasília), também pelo Estadual.

Os gols da partida

Apenas quatro minutos após o apito inicial, Isaac aproveitou o passe de Zapelli e finalizou de esquerda. O goleiro adversário conseguiu evitar o gol, porém, no rebote, Alan Kardec marcou de cabeça o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

Aos 32 da primeira etapa, o Andraus teve uma cobrança de falta cruzada na área, então a bola sobrou nos pés de Vinicius Kiss para empatar o placar.

O atacante Luiz Fernando aproveitou o vacilo na saída de bola da equipe rival, roubou a bola e chutou de fora da área para retomar a liderança da partida aos 46 minutos do primeiro tempo.

Já no fim da partida, com 49 da segunda etapa, Lucas Falcão cruzou e João Cruz cabeceou, a bola bateu no goleiro e em seguida na trave, no rebote rebateu novamente em João Cruz, que estava caído no chão e entrou no gol.