Artista espanhol recebe ameaças de morte por satirizar Vinicius Júnior

Um boneco de Vinicius Júnior feito por um artista espanhol causou polêmica no país europeu na última semana.

Víctor Navarro Granero fez um "ninot", um boneco típico da região de Valência satirizando o jogador brasileiro, e teve torcedor que não gostou da brincadeira.

O boneco do atacante do time merengue aparece vestindo uma camisa metade do Real Madrid e metade da seleção brasileira. Mas o que provocou a ira de alguns torcedores pela internet foi o troféu que ele segura nas mãos, um cocô dourado.

Por conta disso, o autor da obra foi xingado e recebeu até ameaças de morte de alguns torcedores mais exaltados.

Estou surpreso com o que está acontecendo. A festa de Valência é justamente isso, brincar, satirizar sem intenção de ofender ou menosprezar alguém. Recebi tantas ameaças e palavras horríveis que tive que colocar todas as minhas redes sociais em modo privado. As pessoas perdem o respeito na internet e acham que podem dizer o que querem através das redes

Víctor Navarro Granero, artista espanhol responsável pela obra

A estátua de Vini Júnior tem quase dois metros de altura e faz parte de uma coleção de sete peças que o artista de 46 anos criou este ano para as Fallas de Valência, a festa mais popular dessa região espanhola.

O boneco está acompanhado por uma placa que diz "Vinícius Junior está regando o jardim com seu choro, o Real Madrid quer animá-lo e lhe entrega o 'Cagalló d'Or' (o cocô de ouro, em tradução livre). São lágrimas de crocodilo que vão fazê-lo fugir de barco, e quem faz uma gentil defesa, obviamente, são o Às e o Marca (fazendo uma referência aos meios esportivos espanhóis tradicionais de Madri)".

A sátira em si não é diretamente ao jogador, e sim ao Real Madrid, que fez o maior alarde dizendo que ele ganharia a Bola de Ouro no ano passado e, ao ver que Vinicius não seria o vencedor, o clube decidiu não ir à entrega do prêmio. O ninot do atacante é realmente uma brincadeira pela birra do time merengue

O valenciano que faz esses bonecos há 11 anos diz que a arte em si é subjetiva e que as pessoas podem gostar ou não das peças, mas que a falta de respeito não pode ser tolerada.

O que são as fallas

A festa, tão importante para os valencianos, foi declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. As celebrações acontecem no início de março e o ponto alto é no dia 19 (Dia de São José), quando todos esses bonecos são queimados. A tradição de colocar fogo nas peças simboliza deixar para trás o que não deu certo no ano anterior e começar novamente do zero.

As "fallas" são conhecidas pela sua irreverência, sátira e humor. Em anos anteriores, outros jogadores como Maradona, Messi ou Cristiano Ronaldo também tiveram seus bonecos exibidos na festa.

Políticos espanhóis, como o primeiro-ministro Pedro Sánchez, ou o ex-rei da Espanha, Juan Carlos 1º, costumam ser figuras carimbadas nessa celebração. Este ano quem também ganhou uma figura caricaturada é o presidente regional de Valência, Carlos Mazón, que foi muito criticado pela população pela maneira como lidou com a maior enchente dos últimos anos que assolou pequenos povoados da região e deixou 224 mortos no fim de outubro do ano passado.

Durante a festa, todos os anos os bonecos participam de uma exposição onde o público escolhe o seu favorito. Quem recebe mais votos é indultado e não será queimado: a peça recebe o "prêmio" de se salvar para sempre e depois é exibida no Museo Fallero da cidade.

A exposição dos bonecos gigantes, que têm esqueleto de madeira e corpo de isopor, fica aberta até o dia 14 de março na Cidade das Artes e das Ciências de Valência.

Agora, só resta esperar o carinho ou não do público para saber se o atacante brasileiro este ano vai para a fogueira ou se será imortalizado no museu valenciano.

"Sou uma pessoa muito tranquila e me considero gente boa. As ameaças de morte vêm do anonimato da internet, mas sinceramente não vou dar mais importância ao assunto. Digo a todos os brasileiros que venham a Valência conhecer a nossa festa mais popular para que vejam e entendam o espírito dessa celebração", concluiu o artista.