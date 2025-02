Artilheiro, Guilherme celebra boa fase e exalta poder de reação do Santos em virada contra o São Paulo

O atacante Guilherme tem vivido grande fase no Campeonato Paulista. O atleta do Santos é o artilheiro da competição, com sete gols marcados em seis jogos. No último sábado, fez dois na vitória do Peixe, de virada, por 2 a 1 sobre o São Paulo, pela sexta rodada.

Seu primeiro gol, que deixou tudo igual na Vila Viva Sorte foi o de número 13 mil na história do Santos. Guilherme celebrou sua fase neste início de temporada e mostrou "sede" por mais.

"Para mim é um privilégio, falo isso com muito orgulho. Em dez de 2023, quando o Santos escolheu o Guilherme, eu tinha outras coisas, mas escolhi o Santos também. E que bom que escolhi o Santos. Foi um ano muito bom o ano passado, para mim, particularmente. Ano com bastante gols, mas eu queria muito mais e por isso está acontecendo o que está acontecendo. Tenho sede, tenho fome. Estou muito feliz, vitória minha, vitória nossa", disse.

Guilherme elogiou o poder de reação do Santos na partida. O Peixe saiu atrás do placar, mas empatou ainda antes do intervalo. Na etapa final ditou o ritmo e fez mais dois para conquistar a vitória que encerrou um jejum de quatro jogos sem vencer.

"Fizemos um grande jogo. Um primeiro tempo muito bom. De fato o momento mais importante do nosso time foi quando tomamos o gol. E o mister reforçou isso no vestiário. Nosso poder de reação mental foi muito forte. Difícil, vínhamos de três derrotas, num volume muito bom contra uma equipe forte, vindo de três vitórias, confiança lá em cima. A gente toma um gol e reage muito rápido. Aumentamos o volume. Foi o que foi pedido e foi feito", avaliou.

O elenco santista também está na expectativa para a reestreia de Neymar com a camisa do Santos. O jogador já deve estar disponível na quarta-feira, quando o Peixe duela com o Botafogo-SP, pela sétima rodada. A bola rola às 21h35 (de Brasília), na Vila.

"Estamos ansioso para ter o Neymar do nosso lado para continuar crescendo, evoluindo. E só o Santos tem a ganhar com isso", revelou Guilherme.