Arsenal goleia e breca reação de Manchester City no Campeonato Inglês

O Arsenal goleou o Manchester City por 5 a 1 neste domingo (2), levou a torcida abaixo na Emirates Arena e brecou a reação do time de Pep Guardiola no Campeonato Inglês.

Com apoio dos torcedores, os Red Devils sufocaram os adversários com os gols de Odegaard, Partey, Lewin-Skelly, Kai Havertz e Nwaneri. Haaland chegou a descontar para o City, mas nem fez cócegas no Arsenal.

O Manchester City vinha de duas vitórias convincentes, mas pecou nas saídas de bola e não conseguiu segurar o embalado Arsenal, que busca a liderança da competição.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 50 pontos, seis atrás do líder Liverpool. O City se manteve com 41 pontos e ocupa o quarto lugar na tabela de classificação.

O próximo compromisso do Arsenal é no sábado (15), às 9h30 (de Brasília), contra o Leicester City, fora de casa. Já o Manchester City recebe o Newcastle, também no sábado, às 12h (de Brasília).

Como foi o jogo

O Arsenal conseguiu abrir o placar logo aos dois minutos de jogo em uma falha na saída de bola do City e passou a pressionar embalado pela torcida. A equipe visitante sentiu o gol e sofreu para ensaiar uma reação, mas — ainda assim — teve duas chances de empate evitadas pelo goleiro Raya.

O segundo tempo começou equilibrado, mas o cenário durou poucos minutos. O City tentou reagir com um gol de Halaand que empatou a partida, mas logo em seguida, foi sufocado com a chuva de gols dos donos da casa. No fim, a torcida chegou a entoar gritos de 'olé'.

Gols e destaques

2 minutos e... gol do Arsenal! Após saída errada do City, Akanji foi desarmado por Trossard, que mandou direto para Havertz. O alemão, então, rolou para Odegaard, que estufou as redes do City para inaugurar o marcador para os anfitriões.

Não valeu. Embalado com o gol, o Arsenal foi para cima do City. Odegaard rola para Martinelli em bela troca de passes. O brasileiro encobriu o goleiro adversário, mas estava em posição irregular e, desta vez, o gol foi anulado.

Defesa impressionante. Em cobrança de escanteio, Marmoush cobrou escanteio na primeira trave e Gvardiol cabeceou para o gol. Com um reflexo ótimo, o goleiro Raya fez uma grande defesa e impediu a reação do City.

Que isso, City? Em mais uma falha na saída de bola do City com Ortega, a bola caiu no pé de Kai Havertz aos 26 minutos da etapa inicial. Livre e com o gol na sua frente, o alemão chutou forte, mas a bola foi para fora junto com a chance do Arsenal ampliar.

Pressão. No fim do primeiro tempo, o City passou a reagir. Aos 43 minutos, a bola sobrou com Savinho, que finalizou no canto. Raya aparece para protagonizar mais uma defesa importante no jogo.

Haaland empata! Em bela troca de passes do Manchester City aos nove minutos, Savinho recebeu na área e cruzou milimetricamente para Haaland, que mandou para redes, sem chances para Raya.

Resposta imediata. Dois minutos depois, o Arsenal voltou a ficar à frente do placar em mais um erro na saída da bola do City. Partey ficou com a bola e finalizou de fora da área: 2 a 1.

3 a 1. Sem tempo para o City respirar, Lewin-Skelly dominou dentro da área, puxou para o meio e finalizou um chutaço para o gol, levando a torcida do Arsenal abaixo aos 17 minutos da etapa complementar.

Virou goleada. Aos 30 minutos do segundo tempo, Odegaard rolou a bola para Kai Havertz, em jogada de contra-ataque. O alemão finalizou no canto e ampliou a vitória do Arsenal.

Passeio. Aos 47 do segundo tempo, o Arsenal concretizou a goleada com um golaço de Nwaneri.

Ficha técnica

Arsenal 5 x 1 Manchester City

Campeonato: Premier League (24ª rodada)

Data: 2/02/2025

Local: Emirates Stadium (Inglaterra)

Hora: 13h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Peter Bankes

Cartões amarelos: Jurrier Timber, Martin Odegaard (Arsenal).

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Arsenal - Odegaard, 2min/1ºT; Partey, 11min/2ºT; Lewin-Skelly, 17min/2ºT; Kai Havertz, 30min/2ºT.

Manchester City - Haaland, 9min/2ºT

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel e Lewis-Skelly (Ricardo Calafiori); Rice, Partey e Odegaard (Ethan Nwaneri); Martinelli, Trossard (Mikel Merino) e Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

Manchester City: Ortega; Nunes, Stones, Akanji e Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva e Savinho; Marmoush (Kevin De Bruyne), Foden (James Mcatee) e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.