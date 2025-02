Arsenal x City: veja horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Imagem: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O jogo Arsenal x Manchester City, válido pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, será disputado neste domingo (2), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

A ESPN (TV fechada) e a Disney+ (streaming) vão transmitir o duelo ao vivo. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Arsenal está na caça ao líder Liverpool e soma 47 pontos na tabela. O time londrino perdeu apenas dois de seus 23 jogos até aqui no torneio.

O City está ainda mais distante do topo da tabela. A equipe treinada por Pep Guardiola tem 41 pontos e iniciou a rodada no limite do G4.

Arsenal x Manchester City -- 24ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 2 de fevereiro de 2025, às 13h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)