Arsenal faz cinco no Manchester City e é vice-líder do Campeonato Inglês

No Emirates Stadium, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal goleou o Manchester City por 5 a 1. Odegaard, Partey, Skelly, Havertz e Nwaneri marcaram para os Gunners, enquanto Haaland foi responsável pelo gol dos Citizens. A equipe de Londres não perde do rival desde o dia 25 de abril de 2023.

Com 50 pontos, seis a menos que o Liverpool, o Arsenal é o vice-líder do Inglês. Às 17 horas (de Brasília) desta quarta-feira, a equipe visita o Newcastle, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. No primeiro duelo, houve derrota por 2 a 0.

Já o Manchester City, com 41 pontos, mantém a quarta colocação. Em seu próximo compromisso, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, a equipe encara o Leyton Orient, da Terceira Divisão, às 9h15 de sábado, no Gaughan Group Stadium.

O jogo

No início da partida, com dois minutos, o zagueiro Akanji vacilou na saída de bola do City. Havertz pegou a sobra dentro da área e apenas rolou para Odegaard estufar as redes.

Já no segundo tempo, aos 10 minutos, Haaland empatou para os Citizens com um gol de cabeça após belo passe efetuado pelo brasileiro Savinho.

No minuto seguinte, Thomas Partey bateu de fora da área e contou com um desvio em Stones para colocar o Arsenal em vantagem no placar novamente.

Aos 17 minutos da etapa complementar, o jovem Skelly entrou na área sem dificuldades e, com uma batida de chapa, ampliou o marcador para o Arsenal.

Embalado, o time da casa manteve o ímpeto no campo de ataque e anotou o quarto aos 31 minutos da etapa complementar, por meio de Kai Havertz após passe de Martinelli.

Para fechar o placar, com 48 no relógio, Nwaneri fez um golaço de fora da área, batendo com a perna esquerda, sem chances para o goleiro Ortega.