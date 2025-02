Arrascaeta e BH passam Zico, Júnior e Gabi como maiores vencedores do Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com a conquista da Supercopa Rei do Brasil neste domingo (2), Arrascaeta e Bruno Henrique ultrapassaram as lendas Zico, Júnior e Gabigol e se isolaram como os maiores vencedores da história do Flamengo.

O que aconteceu

A dupla agora soma 14 títulos pelo Rubro-Negro, contra 13 dos três, que também são grandes ídolos dos torcedores rubro-negros.

Bruno Henrique, aliás, fez dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo neste sábado. Arrascaeta, por sua vez, começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo.

A sensação é de felicidade e gratidão pelos nossos companheiros, pela torcida estar com a gente. Nossa família é nosso braço direito, está no dia a dia também nos ajudando nos momentos mais difíceis. Então, para nós, é um enorme orgulho conquistar essa quantidade de títulos e estar na história desse clube. Se Deus quiser, o mais rápido possível, vou voltar a estar 100%. Fomo falei com o Filipe (Luís): 'Eu quero o melhor para o meu time, para os meus companheiros que estão melhores do que eu'. Fizemos um grande jogo

Arrascaeta, à TV Globo