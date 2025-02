Arrascaeta destaca orgulho por alcançar recorde com a camisa do Flamengo: "Sensação de felicidade"

Arrascaeta aumentou a coleção de títulos com o Flamengo. Com a conquista da Supercopa Rei, com a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, neste domingo, em Belém, ele e Bruno Henrique se tornaram os jogadores com mais taças pelo Rubro-Negro. O uruguaio comentou o feito.

"Sensação de felicidade, de gratidão. Mais que tudo também pelos meus companheiros, pela torcida e por quem está junto conosco, nossa família, que é o nosso braço direito, que está no dia a dia também nos ajudando nos momentos mais difíceis. É um enorme orgulho conquistar essa quantidade de títulos, estar na história deste clube e tomara que venham mais", afirmou, ao "Premiere".

Agora, Arrascaeta e Bruno Henrique, contratados em 2019, têm 14 títulos pelo Flamengo, um a mais do que Zico, Júnior e Gabigol. E 2025 está apenas começando. Por sinal, com o uruguaio ainda aprimorando a forma física.

No fim de 2024, Arrascaeta fez uma artroscopia no joelho direito. Ele está em processo de recondicionamento neste começo de temporada. Neste domingo, ele começou no banco de reservas e entrou na etapa final.

"Se Deus quiser, o mais rapidamente eu estarei 100%. Como falei com Filipe: quero o melhor para o nosso time. O companheiro está melhor do que eu? Então começou o jogo e assim fico feliz porque fez um grande jogo", concluiu.