Após nova derrota no UFC, Israel Adesanya deixa seu futuro em aberto

Ex-campeão e um dos melhores pesos-médios (84 kg) da história do UFC, Israel Adesanya vive sua pior fase na carreira. No sábado (1), o nigeriano sofreu sua terceira derrota consecutiva, a quarta nos últimos cinco combates disputados, e viu a possibilidade de voltar ao trono da divisão se afastar ainda mais. Agora, 'Izzy' deve tirar um tempo para pensar no futuro antes de decidir seu próximo passo.

A informação foi dada pelo próprio lutador africano, em entrevista concedida à 'ESPN' americana no pós-show da transmissão oficial do UFC Arábia Saudita. Momentos antes, Adesanya havia sido nocauteado pelo russo naturalizado francês Nassourdine Imavov, na luta principal do evento.

"Eu tenho que relaxar e depois pensar sobre as coisas. Eu vou relaxar um pouco primeiro, só ajudar meus parceiros de time que têm lutas chegando e, sim, ver o que eu quero. Eu ia fazer isso de qualquer forma, mas agora eu sou forçado a isso. Salve para o Nassourdine por isso", declarou Israel.

Queda livre

Depois de dominar a divisão dos médios do UFC durante anos, Israel Adesanya parece estar em uma espécie de queda livre neste momento, tanto em relação ao seu desempenho dentro do octógono, como no que diz respeito aos resultados. Depois de finalmente vencer o brasileiro Alex Poatan e recuperar o cinturão da categoria em abril de 2023, o nigeriano entrou em um momento negativo de sua carreira, acumulando três derrotas consecutivas, para Sean Strickland, Dricus du Plessis e Nassourdine Imavov, respectivamente.