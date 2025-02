Alexey, do Flamengo, é eleito o MVP da Copa Super 8

O armador Alexey, do Flamengo, foi eleito o MVP da Copa Super 8, prêmio dado ao melhor atleta da competição. O jogador, campeão pelo Rubro-Negro, é o sétimo a conquistar o troféu de na história da competição.

O atleta fechou o torneio com médias de 12 pontos, 5,6 rebotes e 9 assistências para uma eficiência de 21,3. Além disso, Alexey se torna bicampeão do torneio, tendo vencido em 2022, justamente com o rival deste sábado, o Minas.

MVP DA COPA SUPER 8 PASSANDO NA SUA TIMELINE! PARABÉNS ALEXEY! pic.twitter.com/O02y2pIgsq ? Time Flamengo (@TimeFlamengo) February 1, 2025

"É um momento incrível, uma grande sensação. Ser campeão é sempre muito gratificante, é difícil falar, mas essa equipe foi realmente muito bem. Manteve a cabeça fria nos momentos de difíceis do jogo e mereceu essa vitória. Parabéns também ao Minas pelo campeonato que está fazendo, pelo jogo duríssimo, vendeu caríssimo. Acho que qualquer um poderia ter saído com a vitória e o nosso mérito foi fechar bem o jogo e conseguir essa vitória", afirmou Alexey.

Neste sábado, o Flamengo sofreu, mas venceu o Minas, por 64 a 61 e conquistou pela quarta vez em sua história o título da Copa Super 8 de basquete, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. A equipe carioca, então, faturou o bicampeonato consecutivo do torneio.