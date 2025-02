Aguardando estreia, Neymar celebra virada do Santos sobre o São Paulo e avisa: "É disso para melhor"

O Santos encerrou a fase negativa de três derrotas seguidas ao vencer o clássico contra o São Paulo, por 3 a 1, na noite deste sábado, na Vila Viva Sorte. Aguardando sua reestreia no clube pelo qual foi revelado, Neymar acompanhou de longe a partida e celebrou o resultado, mostrando otimismo.

"Grande jogo da equipe. É disso para melhor... Vamos, meu Peixão", escreveu o novo camisa 10 do Peixe em uma publicação no story do Instagram.

Neymar não deixou de reconhecer o grande jogo de Guilherme e o definiu como "craque". O atacante do Peixe anotou dois dos três gols da equipe: o primeiro e o terceiro. O segundo foi marcado pelo Menino da Vila Gabriel Bontempo.

Neymar celebrou a vitória do Santos, por 3 a 1, sobre o São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

Guilherme vive grande fase no Campeonato Paulista. Até o momento ele marcou sete jogos em seis gols. Ele só passou em branco contra o Velo Clube. Seu primeiro gol contra o São Paulo teve um gostinho ainda mais especial já que foi o de número 13 mil na história do Santos.

O Santos volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Botafogo-SP, pela sétima rodada da competição. A bola rola às 21h35 (de Brasília), na Vila Viva Sorte. Conforme revelado pelo técnico Pedro Caixinha, Neymar está confirmado para esse compromisso.

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos chegou a sete pontos. Assim, fica na segunda colocação do Grupo B, atrás do Guarani, que tem a mesma pontuação. O Bugre entra em campo no domingo para enfrentar o Palmeiras.