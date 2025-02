Abel explica mudanças na escalação do Palmeiras após rodízios e diz que vê "todas posições em aberto"

O Palmeiras venceu o Guarani, neste domingo, por 4 a 1, em duelo da sexta rodada do Campeonato Paulista. Abel Ferreira explicou as modificações na equipe no que poderia ser o time titular, mas não descartou voltar a alternar os times, como dividido inicialmente. Além disso, para ele, todos os setores estão com vagas abertas.

"Nesse momento, todas as posições estão em aberto. Achei que hoje os que jogaram foram os que estão melhores na data de hoje. Tivemos uma semana para melhorar processos. A temporada é longa. precisamos de todo o elenco preparado para dar resposta. Gostaria de fazer 10 substituições em função dos jogos um em cima do outro. Não gosto que os jogadores se sentem em cadeira com encosto. Tem que jogar quem treina melhor, quem rende melhor e faz o que pedimos. Depois, competir entre eles. Está tudo em aberto", disse Abel.

"Posso fazer o rodízio. Não treino só 11 jogadores, treino 24. Hoje decidi fazer o que fiz porque estava vendo toda gente atrapalhada. Sei o que estamos fazendo e onde queremos chegar. Estou aqui há cinco anos e quando o Palmeiras entra no Paulista e as coisas não correm bem há sempre muito barulho. Se tiver que fazer rodízio outra vez, vou fazer, porque sei o que estou fazendo", disse o treinador.

Abel Ferreira revelou também que ainda há jogadores no elenco que não estão aptos para jogar, como o caso de Emiliano Martínez, que foi anunciado nas últimas semanas e tem treinado com o elenco. Ele foi inscrito no Campeonato Paulista, mas ainda não foi relacionado para nenhuma partida.

"Em função do calendário que foi feito, comparei isso a como entrar em um deserto sem saber onde está a próxima duna. Decidi dividir a equipe porque ainda há jogadores no elenco que não estão preparados para jogar. Fizemos uma contratação que é o Emiliano, que não está preparado para jogar, não porque não tem qualidade. Vai nos ajudar, mas quando tiver bateria. Ainda não dá", revelou.

"Tem outros jogadores que também não estão prontos. Falando especificamente do 9. O Flaco fez uma cirurgia no nariz, perdeu 5 kg de massa e está em baixa de forma. Cada vez que coloco ele, ao invés de ajudar, parece ao contrário. As críticas caem sobre ele, perde confiança. Então, o melhor é ficar fora, começar a treinar, ganhar consistência e quando tiver condições de ir para o jogo para não receber vaias", seguiu.

Anteriormente, o treinador havia cobrado a contratação de um novo camisa 9. O jogador elencou Flaco López, Luighi, Rony e Thalys, e até Paulinho como possibilidades para o setor. Contra o Guarani, Abel modificou o esquema da equipe e colocou a dupla de ataque com Facundo Torres e Estêvão, sem um camisa 9, propriamente.

O Palmeiras entra em campo na quinta-feira, quando enfrenta o Corinthians, pela sétima rodada do Estadual. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.