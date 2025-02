Abel explica comparação com Klopp: 'Tiraram minha fala de contexto'

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, subiu o tom mais uma vez ao explicar a comparação que fez entre ele e Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool e atual chefe global de futebol da Red Bull.

O que aconteceu

O técnico do Verdão aproveitou a coletiva após a goleada sobre o Guarani por 4 a 1 para explicar a polêmica do meio da semana, na qual afirmou que "Klopp ganhou menos títulos no Liverpool" do que ele no Palmeiras. Na visão do treinador português, a sua frase foi tirada de contexto.

Não tentem arranjar temas. Na última vez, vocês já ficaram entre Abel e Klopp... O Abel só quis fazer uma comparação. Um de vocês, jornalistas, me acusou se eu tenho fome ou não de ganhar. Quando eu não tiver fome de ganhar títulos, eu deixo de ser treinador. Alguns de vocês gostam de levar as minhas perguntas, depois tiram de contexto. Quando os interessa, metem a pergunta do jornalista, quando não interessa, metem só a minha fala e tiram do contexto.

O Klopp para mim está no top 3 do mundo como treinador. Não foi por acaso que recebeu uma proposta minha. Alguns de vocês tentam fazer temas. Isso é raso, isso tirar de contexto. É por isso que eu fico triste.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em coletiva de imprensa

O técnico também desaprovou as vaias da torcida palmeirense, no empate com o Bragantino em casa pelo Paulistão. Na próxima quinta-feira (6), o Palmeiras receberá o Corinthians no Allianz Parque, no primeiro Dérbi de 2025. Abel pediu que a torcida apoie o time durante os 90 minutos.

O que toda a gente quer é que o Palmeiras sangre [em campo]. Isso, pois, depende de nós. E, quando falo nós, digo treinador, jogadores, presidente... Precisamos de união, precisamos que os nossos torcedores, em nossa casa, nos apoiem. Nós já demos provas mais do que suficientes de que sabemos aquilo que estamos fazendo. Sim, há trabalho para fazer, muito, começando pelo treinador, passando para a presidente, passando para os diretores, passando para os jogadores, passando para a comissão, porque o difícil não é ganhar uma vez, ao contrário daquele teu colega que me acusou de não ter fome.

O que mais Abel disse?

Emiliano e Flaco fora. "Em função do calendário que foi feito, eu comparo isto com entrar no deserto sem você saber onde é que está a próxima duna. Falei isso no início e decidi, mais uma vez, em dividir a equipe, porque tínhamos jogadores dentro do nosso elenco que não estão preparados ainda para jogar. Nós fizemos uma contratação do Emiliano, não está preparado para jogar. Não é que não esteja preparado porque não tem qualidade — porque tem muita qualidade e vai nos ajudar — mas só quando tiver bateria, pelo menos o mínimo que dê para fazer uma conversa de 10 minutos. Ainda não dá. E tem outros jogadores que eu também disse na última coletiva... O Flaco foi operado o nariz, perdeu 5kg de massa e esta abaixo de forma. Mas nós sabemos o que é, que ele já nos mostrou. Cada vez que meto o Flaco com aquela máscara, quer dizer, em vez de eu ajudar, parece que é o contrário. As críticas caem em cima dele, ele perde confiança, depois o treinador... Então o melhor é fica fora, começa a treinar, a ganhar consistência e quando tiver condições, de ir para o jogo".

Dérbi à vista. "Quando chegamos aqui, há equipes que fisicamente estão muito melhores que nós. Muito melhores. Isso notou-se um pouquinho na segunda parte [do jogo de hoje]. Até depois eu ter que trocar outra vez, fazer mais duas ou três substituições e dar energia ao jogo, e a equipe conseguiu. Sabemos que é um Dérbi, sabemos isso tudo, e vai ser ótimo para vocês escreverem o que quiserem. Mas como te disse, este ano, em função de todo o calendário e este início, é como entrar no deserto sem saber onde é que está a duna. Eu não sei se a minha equipe vai aguentar ou não vai aguentar, se alguém vai lesionar, não sei. Felizmente esta semana foi ótima para nós. Sabem porquê? Deu tempo para preparar processos. Lembram-se daquilo que eu falei na última? O meu foco agora é melhorar processos e dar condição física aos nossos jogadores."

Abel de olho no mercado. "Se eu treinasse uma seleção, se fosse treinador de uma seleção, eu ia escolher os que eu queria. Como não sou treinador de uma seleção, sou treinador do Palmeiras com muito gosto e orgulho, essa é a minha função, é para isso que me pagam, para arranjar recursos com aquilo que nós temos. Mas isso não significa que nós internamente não estamos atentos às oportunidades no mercado para agregar valor, como foi hoje, por exemplo, com as exibições do Facundo".