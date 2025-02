Vinicius Lok Dog supera lesão e vence russo no UFC Arábia Saudita

Nem mesmo uma lesão foi capaz de impedir Vinicius Oliveira de conquistar sua terceira vitória consecutiva no octógono mais famoso do mundo neste sábado (1). Pelo card principal do UFC Arábia Saudita, 'Lok Dog' - como o peso-galo (61 kg) brasileiro é conhecido - deixou a dor para trás, se superou e levou a melhor sobre Said Nurmagomedov, que contava com o apoio da torcida local, como normalmente acontece com atletas russos nesta região.

O triunfo do brasileiro veio por pontos, na decisão unânime dos juízes. Depois de perder o primeiro round para o russo, Vinicius Lok Dog mostrou muito coração e, mesmo claramente afetado pela lesão, virou o jogo, vencendo os dois assaltos seguintes de forma convincente e não deixando espaço para uma possível 'arbitragem caseira', que era um tema que causava receio no gaúcho antes do confronto.

Após o anúncio de sua vitória, o gaúcho revelou a Paul Felder - na entrevista pós-luta - que sofreu uma fratura na costela há alguns meses. Ainda segundo Lok Dog, a lesão piorou nos últimos dias de preparação para o duelo contra Nurmagomedov no UFC Arábia Saudita, quase o obrigando a cancelar a disputa.

A luta

O russo começou muito bem na luta, usando especialmente seus potentes chutes. Os low kicks machucavam as pernas do brasileiro, atrapalhando sua movimentação, e um chute rodado levou Vinicius ao solo em 'flashdown'. Levando a pior na trocação, Lok Dog buscou a luta agarrada para respirar um pouco e tentar equilibrar o duelo com o russo.

O brasileiro voltou um pouco melhor para o segundo assalto. Os chutes do russo no corpo, no entanto, pareciam incomodar o gaúcho. Mesmo assim, no coração, Lok Dog apertou o ritmo e conseguiu aproveitar o cansaço do russo para conectar mais golpes.

Mesmo com uma lesão na costela visivelmente o incomodando, Vinicius aplicou uma 'blitz' logo no começo do terceiro e último round. Depois de um escorregão do russo, Lok Dog foi para cima e teve bons momentos na luta agarrada. Com Nurmagomedov completamente sem gás, o gaúcho manteve a pressão na luta em pé e levou o round.

Confira os resultados do UFC Arábia Saudita

Vinicius Lok Dog venceu Said Nurmagomedov por decisão unânime dos juízes;

Fares Ziam venceu Mike Davis por decisão unânime dos juízes;

Muhammad Naimov venceu Kaan Ofli por decisão unânime dos juízes;

Shamil Gaziev venceu Thomas Petersen por nocaute técnico;

Terrance McKinney venceu Damir Hadzovic por nocaute técnico;

Jasmine Jasudavicius venceu Mayra Sheetara por decisão unânime dos juízes;

Bogdan Grad venceu Lucas Alexander por nocaute técnico;

Hamdy Abdelwahab venceu Jamal Pogues por decisão dividida dos juízes.