Vinicius Lok Dog recebe bônus R$ 292 mil por vitória heroica no UFC Arábia Saudita

A heroica performance de Vinicius Oliveira no card principal do UFC Arábia Saudita, neste sábado (1), foi devidamente recompensada. Ao final do evento, o duelo entre 'Lok Dog' e Said Nurmagomedov, vencido pelo brasileiro, foi premiado com o bônus de 'Luta da Noite' e os lutadores embolsaram 50 mil dólares extras (cerca de R$ 292 mil) cada um.

O triunfo de Vinicius Lok Dog foi conquistado à base de superação. Mesmo com uma lesão na costela, confirmada pelo próprio após o anúncio de sua vitória, o atleta brasileiro mostrou resiliência ao se recuperar de um início ruim no combate e derrotar o adversário russo na decisão unânime dos juízes.

Agora, o lutador gaúcho soma três vitórias consecutivas na principal organização de MMA do mundo. Com isso, Lok Dog - ainda invicto no Ultimate - passa a sonhar com uma vaga no ranking peso-galo (61 kg) da liga.

Demais ganhadores

Além de Vinicius Lok Dog e Said Nurmagomedov, outros dois atletas levaram para casa 50 mil dólares extras como prêmio pelo desempenho no UFC Arábia Saudita. Vencedor da luta principal do evento, Nassourdine Imavov, que nocauteou o ex-campeão dos médios Israel Adesanya, recebeu um dos bônus de 'Performance da Noite' no show.

O outro escolhido para embolsar a quantia extra foi Bogdan Grad. O lutador austríaco derrotou o brasileiro Lucas Alexander por nocaute técnico, no card preliminar do UFC Arábia Saudita, em sua estreia na organização.

Back & Forth at Bantamweight ?@SaidUFC & @LokDogVinicius both earn the FOTN bonus! ?

pic.twitter.com/BpWiy9iPtl

- UFC (@ufc) February 1, 2025

Without a Doubt! ?@Imavov1 and @Bogdan_Grad both earned POTN!

pic.twitter.com/xAlS6REuh8

- UFC (@ufc) February 1, 2025