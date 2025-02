Villa Nova x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Mineiro

O Atlético-MG volta a campo pela quinta rodada do Campeonato Mineiro neste sábado. O Galo visita o Villa Nova, às 16h30 (de Brasília), em Nova Lima.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo e do Premiere.

A manhã de sexta marcou o fim dos trabalhos pra enfrentar o Villa Nova, amanhã, no Castor Cifuentes! ????? pic.twitter.com/5AFVcwJokA ? Atlético (@Atletico) January 31, 2025

Pontuação

O Villa Nova não faz boa campanha no Estadual. Os donos da casa venceram na estreia, mas acumulam derrotas desde então. Para piorar, vem de goleada para o Athletic.

Já o Atlético-MG ainda busca a primeira vitória. A equipe comandada por Cuca empatou todos os jogos na competição. No entanto, o Galo fez apenas uma partida com seu time completo.

Posições na tabela:

Villa Nova: três pontos em quatro jogos, começou a rodada no 3º lugar do grupo C.



Atlético-MG: quatro pontos em quatro jogos, começou a rodada no 4º lugar do grupo A.

Prováveis escalações

Villa Nova: Geaze; Norberto, Yago, Páscoa, Baiano e Cesinha; Torres e Gaia; Rafael, Tanque e Paulinho



Técnico: Ricardo Drubscky

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Allan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Rubens; Júnior Santos e Hulk.



Técnico: Cuca

Arbitragem

Vinícius Gomes do Amaral será o árbitro da partida, com Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza como assistentes. Rodolpho Toski Marques fica no comando do VAR.