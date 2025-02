Velo Clube x Mirassol: veja as prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, o Velo Clube enfrentará o Mirassol pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O jogo será no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, às 20h30 (de Brasília).



No Paulistão, o Velo Clube venceu apenas uma partida e ocupa a última colocação do grupo D com quatro pontos. O Mirassol é o líder do grupo A com 4 vitórias, somando 12 pontos.

Gabriel, o maestro.?? Danielzinho, o motorzinho do Leão.

?? Ambos completam 1??0??0?? jogos com a camisa do Mirassol na noite desta quarta-feira. Parabéns e obrigado, ídolos!?????? ?: JP Pinheiro/Agência Mirassol #MirassolFC #SomosTodosLeão #SerLeão #NossaRegiãoComOLeão pic.twitter.com/L1jpESnjSK ? Mirassol (@mirassolfc) January 29, 2025

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Zapping TV, Nosso Futebol e Uol Play

ÚLTIMOS JOGOS:

Velo Clube: um empate e quatro derrotas



Mirassol: quatro vitórias e uma derrota.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Velo Clube



Dalton; Yuri Ferraz, Júlio Vaz, Marcelo Augusto, Gabriel Mancha, Léo Campos; Carlos Manuel, Pedro Favela; Felipinho; Jefferson Nem e Daniel Amorim.



Técnico: Guilherme Alves.

Mirassol



Alex Muralha; Lucas Ramon, David Braz, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho.



Técnico: Eduardo Barroca.

ARBITRAGEM

Daiane Muniz será a árbitra principal com Evandro de Melo Lima e Ricardo de auxiliares. Vinicius Furlan comandará o VAR.