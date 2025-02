Veja alternativas do Corinthians para ausência de dupla contra o Noroeste

O Corinthians entra em campo neste sábado (1) para enfrentar o Noroeste, na Neo Química Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Ramón Díaz conta com ausências importantes para o duelo e precisará fazer mudanças no time.

A dupla de volantes Alex Santana e José Martínez está suspensa. O primeiro levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, enquanto o venezuelano foi expulso na mesma partida.

A tendência é que o Timão vá a campo com Charles ao lado de Raniele e André Carrillo, em uma trinca de volantes. O meia armador deve ser Igor Coronado, junto com Memphis Depay e Yuri Alberto no ataque.

Ramón Díaz também pode optar por Ryan, garoto formado nas categorias de base do clube. Vale dizer que Maycon, lesionado, e Breno Bidon, que está com a Seleção Brasileira sub-20, não estão disponíveis.

Além dos já citados, o Corinthians também não contará com o zagueiro Gustavo Henrique e o meia Rodrigo Garro, ambos contundidos. Já Matheuzinho, com um incômodo muscular, é dúvida.

Desta forma, a provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Léo Mana (João Victor Jacaré), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Charles e Igor Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O duelo entre Corinthians e Noroeste está agendado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Paulistão.

O Timão largou muito bem no Estadual. Apesar da derrota no clássico para o São Paulo, a equipe alvinegra soma quatro vitórias em cinco jogos e, inclusive, briga pela ponta da classificação geral do torneio. O Corinthians está na vice-liderança do Grupo A, com os mesmos 12 pontos do líder Mirassol.