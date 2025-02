Vasco x Volta Redonda: onde assistir e horário do jogo pelo Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, às 16h30, no Kleber Andrade, no Espírito Santo, pela sétima rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.

A partida terá transmissão da TV Globo, na TV aberta, SporTV, em TV fechada, e Premiere, no Pay-Per-View. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O jogo vale a liderança da competição. Volta Redonda e Vasco estão na primeira e segunda colocação, respectivamente, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor e Lucas Oliveira e Piton; Jair, Tchê Tchê, Paulinho e Philippe Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti. Técnico: Fábio Carille

Madureira: Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Juninho Monteiro; Pierre, Robinho, Luciano Naninho e Chay; Heliardo e MV. Técnico: Rogério Corrêa

Vasco x Volta Redonda -- 7ª rodada do Carioca

Local: Kleber Andrade, Espírto Santo

Data e hora: 1º de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

Transmissão: Globo, SporTV e Premiere