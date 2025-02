Vegetti brilha, Vasco reage e empata com o Volta Redonda pelo Carioca

Vasco e Volta Redonda empataram por 2 a 2 neste sábado (01), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Os gols da partida foram marcados por João Victor (contra) e Bruno Santos, de cobertura, para o Volta Redonda, e Vegetti (duas vezes), para o Vasco. Com o empate, os dois elencos se mantiveram nas mesmas posições de antes: o Volta Redonda em primeiro e o Vasco em segundo, as duas equipes com 13 pontos.

O Gigante da Colina saiu atrás no placar duas vezes, mas Vegetti brilhou e marcou duas vezes para empatar o duelo nas duas oportunidades, de pênalti e de cabeça.

O Vasco recebe o Fluminense na próxima quarta-feira (05), às 21h30, pela próxima rodada, enquanto o Volta Redonda enfrentará o Maricá no dia seguinte, quinta-feira (06), às 20h (horários de Brasília).

Como foi o jogo

O Volta Redonda iniciou melhor, mas o Vasco logo se organizou no primeiro tempo. A equipe visitante começou a primeira etapa levando perigo aos defensores do Gigante da Colina, que não demorou muito para acertar o time. O Vasco criou algumas oportunidades de abrir o placar, mas o duelo terminou sem gols nos primeiros 45 minutos.

Na segunda etapa, o Vasco reagiu e empatou duas vezes com brilho de Vegetti. O Gigante da Colina saiu perdendo duas vezes no confronto, mas Vegetti deixou tudo igual de pênalti e, depois de sofrer um golaço de cobertura, empatou no finalzinho anotando de cabeça.

Gols e destaques

Jean Drosny salvou o Volta Redonda. Coutinho cobrou escanteio venenoso e Jair desviou de cabeça para o gol, mas o goleiro se esticou e evitou o tento, que entraria no seu contrapé.

Gol contra do Vasco! Em contra-ataque do Volta Redonda, a bola ia sobrar para Robinho, que conseguiu dar um pequeno toque. João Victor tentou afastar de bico, mas acabou anotando contra o próprio gol, aos 8 minutos da segunda etapa.

De pênalti, Vegetti empatou! Jair foi derrubado dentro da área e o árbitro anotou a penalidade sem ajuda do VAR. O atacante do Vasco, com cobrança de segurança no meio do gol, empatou o duelo, aos 12 minutos.

Golaço do Volta Redonda! Lucas Oliveira tentou cortar um passe de Luciano e acabou deixando a bola ainda melhor para Bruno Santos, que, gelado, encobriu Léo Jardim e deixou o Volta Redonda na frente novamente, aos 18 da segunda etapa.

Vegetti empatou no finalzinho! Piton cruzou e achou o artilheiro dentro da área, que cabeceou no cantinho e conseguiu empatar já nos acréscimos, aos 48 minutos.

Ficha técnica

Vasco 2 x 2 Volta Redonda

Competição: 7ª rodada do Campeonato Carioca

Local: Kléber Andrade - Cariacica, Espírito Santo

Data e hora: 1 de fevereiro de 2025, às 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Lucas Castro dos Santos

VAR: Philip George Bennett

Gols: João Victor (GC), aos 8'/2ºT, Vegetti, aos 12'/2ºT, Bruno Santos, aos 18'/2ºT, Vegetti, aos 48'/2ºT

Amarelos: Fabrício, Paulo Henrique, Sanchez

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique (Pumita Rodríguez), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê (Zuccarello), Paulinho (Payet) e Philippe Coutinho; Alex Teixeira (Hugo Moura) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille

Volta Redonda: Jean Drosny, Cayo Tenório (Sanchez), Gabriel Bahia, Fabrício e Juninho Monteiro; Pierre, Robinho, Luciano Naninho (Bruno Barra) e Chay (PK); MV e Bruno Santos (Heliardo). Técnico: Rogério Corrêa