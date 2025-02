Vasco marca no fim, empata com o Volta Redonda e perde a chance de assumir a ponta do Carioca

No duelo pela liderança do Campeonato Carioca, o Vasco marcou nos acréscimos e empatou com o Volta Redonda por 2 a 2, neste sábado, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela sétima rodada do Estadual. Vegetti fez os dois gols do Gigante da Colina, que perdeu a oportunidade de assumir a ponta.

Após poupar o time na vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, o técnico Fábio Carille novamente escalou força máxima no Vasco. Contudo, o Gigante da Colina não teve uma boa atuação. Entretanto, lutou até o fim e chegou ao empate.

O Volta Redonda, por sua vez, não se intimidou diante do Vasco. Após tomar a iniciativa do jogo, soube superar os momentos em que o rival foi superior e depois foi cirúrgico no ataque. Contudo, levou um duro golpe no fim.

Com o empate, o Volta Redonda continua na liderança, com 13 pontos, mesma pontuação que o Vasco, que tem uma vitória a menos em relação ao Voltaço. O Gigante da Colina está na segunda colocação.

Na próxima rodada, o Vasco tem o primeiro clássico do ano pela frente e encara o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília. Já o Volta Redonda recebe o Maricá, nesta quinta-feira, às 21h15 (de Brasília), no Raulino de Oliveira.

O jogo

O Voltaço tomou a iniciativa do jogo e, inclusive, teve maior posse de bola no começo do duelo. Entretanto, não conseguiu aproveitar as investidas que tentou pela direita. Com dificuldade para criar, o Vasco quase abriu o placar após bola parada. Coutinho cobrou escanteio pela direita e Jair desviou na primeira trave. O goleiro Jean Drosny fez grande defesa aos 19 minutos.

O Volta Redonda respondeu no minuto seguinte, em descida pela esquerda. Bruno Santos desviou e a bola foi para fora, com perigo. Entretanto, a arbitragem assinalou impedimento. Aos 24 minutos, Tchê Tchê recebeu na área de Jair e finalizou. Jean Drosny espalmou.

O Vasco novamente chegou aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio, Tchê Tchê ficou com o rebote na entrada da área e finalizou, mas errou o alvo e mandou para fora. O primeiro tempo terminou sem gols.

2º tempo

Na etapa final, o Volta Redonda abriu o placar aos sete minutos. Após boa descida em contra-ataque, Robinho recebeu na área. João Victor tentou cortar, mas fez contra: 1 a 0.

Aos dez minutos, Jair ficou com o rebote na área, após cobrança de falta, e foi tocado por Cayo Tenório. Pênalti. Vegetti bateu e empatou o jogo: 1 a 1. Foi o quarto gol dele no Carioca, assumindo, de forma isolada, a artilharia do torneio.

O Volta Redonda voltou a ficar na frente do placar aos 18 minutos. Bruno Santos aproveitou vacilo de Lucas Oliveira, desceu em velocidade e tocou por cobertura: 2 a 1. Fábio Carille, quatro minutos depois, fez as primeiras mudanças no Vasco. Ele colocou Hugo Moura e Payet. Saíram Alex Teixeira e Paulinho, respectivamente.

Embora sem muita inspiração, o Vasco lutou até o fim e chegou ao empate aos 48 minutos. Após cobrança de escanteio, Vegetti ganhou pelo alto e fez 2 a 2 em Cariacica. A virada quase aconteceu aos 52 minutos. Após cobrança de falta, João Victor ganhou pelo alto, mas errou o alvo.

FICHA TÉCNICA



VASCO 2X2 VOLTA REDONDA

Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica (ES)



Data: 01/02/2025, sábado



Horário: 16h30 (de Brasília)



Público: 21.626 presentes



Árbitro: Jodis Nascimento de Souza



Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Espósito e Lucas Castro dos Santos



VAR: Philip Georg Bennett



Cartão amarelo: Fabrício e Sanchez (Volta Redonda) e Paulo Henrique (Vasco)



Cartão vermelho:

Gols: Vegetti, aos 12? e aos 48? do 2ºT (Vasco) / João Victor (gol contra), aos 7? do 2ºT, e Bruno Santos, aos 18? do 2ºT (Volta Redonda)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê (Lukas Zuccarello), Paulinho (Payet) e Philippe Coutinho; Alex Teixeira (Hugo Moura) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Cayo Tenório (Sanchez), Gabriel Bahia, Fabrício e Juninho Monteiro; Pierre, Robinho (Henrique Silva), Luciano Naninho (PK) e Chay (Bruno Barra); MV e Bruno Santos (Heliardo). Técnico: Rogério Corrêa.