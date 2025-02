Vasco e Volta Redonda brigam pela liderança do Carioca em Cariacica

Único invicto no Campeonato Carioca, o Vasco quer manter o bom desempenho para se isolar na liderança do Campeonato Carioca. Atualmente, o time cruzmaltino tem os mesmos 12 pontos do Volta Redonda, que lidera pelo número de vitórias: 4 a 3. Neste sábado, os dois ponteiros irão se encontrar no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 16h30, pela sétima rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual.

Na última rodada, o Vasco venceu o até então invicto Maricá por 1 a 0, em São Januário, enquanto o Volta Redonda triunfou sobre a Portuguesa por 2 a 1, no estádio Raulino de Oliveira.

Embalado pelas três vitórias consecutivas desde o retorno do grupo principal (Madureira, Portuguesa e Maricá), o Vasco entrou em campo no último jogo com uma escalação alternativa, repleta de reservas, com exceção do goleiro Léo Jardim e do atacante Vegetti, um dos artilheiros do Carioca com três gols.

A tendência é que nomes como o lateral-esquerdo Lucas Piton, os volantes Jair e Paulinho e o meia Philippe Coutinho retornem ao time titular. Os três últimos nomes não apareceram nem no banco de reservas contra o Maricá.

Apesar das voltas, o Vasco deve ter uma baixa. Destaque neste início de temporada, o meia Dimitri Payet foi titular durante os 90 minutos na última rodada, mas provavelmente não enfrentará o Volta Redonda.

O técnico Fábio Carille explicou sobre a situação do meia de 37 anos. "É um jogador experiente. Falei com ele na parada técnica, ele estava bem. Depois, no final, senti que ele caiu. Provavelmente, neste jogo será difícil por ter jogado 90 minutos contra o Maricá. Daqui a três dias tem outro jogo para um cara que está indo para os 37 anos. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente neste início de temporada, para que o grupo esteja o tempo todo à disposição", disse Carille.

O Volta Redonda, atual campeão da Série C do Brasileiro, deve ter apenas mudanças pontuais na sua escalação, optando pela manutenção da base que entrou em campo nas partidas anteriores.

A grande dúvida do técnico Rogério Corrêa está no meio-campo. Caso ele prefira uma escalação mais conservadora, deve optar por um trio composto por Pierre, Robinho e Bruno Barra. Caso opte por um time mais equilibrado, o último pode começar no banco de reservas, abrindo espaço para Chay ser escalado como meia ofensivo.

Destaque no último jogo, o atacante Kelvin, que não foi titular, deve estar entre os 11 iniciais. De volta após cumprir suspensão por conta de três amarelos, Bruno Santos também pode ser novidade no ataque.

FICHA TÉCNICA

VASCO X VOLTA REDONDA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê (Hugo Moura) e Paulinho; Philippe Coutinho, Vegetti e Alex Teixeira. Técnico: Fábio Carille.

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Juninho Monteiro; Pierre, Robinho e Chay (Bruno Barra ou Luciano Naninho); Kelvin, MV (Marquinhos) e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.

ÁRBITRO - Jodis Nascimento de Souza.

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).