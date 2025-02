UFC: Fim do hype! Michael Page impõe primeira derrota a Shara Magomedov

Michael 'Venom' Page acabou com o 'hype' criado em torno de Sharabutdin Magomedov. Neste sábado (1), pelo 'co-main event' do UFC Arábia Saudita, 'MVP' - como o striker inglês é conhecido - deu uma aula na trocação e venceu o russo 'Shara Bullet' por pontos, na decisão unânime dos juízes.

O resultado coloca um ponto final na invencibilidade de Shara Magomedov no MMA profissional, que durava 15 lutas, quatro delas no octógono mais famoso do mundo. Por sua vez, Michael Page se recupera após ter perdido para Ian Machado Garry em junho do ano passado. Resta saber se o veterano lutador inglês seguirá no peso-médio (84 kg), categoria na qual a luta deste sábado foi disputada, ou voltará aos meio-médios (77 kg), sua divisão de origem.

A luta

O combate começou com muito estudo por parte dos dois atletas, que demoraram a encontrar a distância ideal para soltar os ataques. No geral, poucos golpes efetivos foram conectados por ambos nos primeiros cinco minutos de luta. Round de difícil pontuação, talvez com leve vantagem para Page, que acertou mais a cabeça do russo.

A vitória de MVP no segundo assalto foi mais visível. Um verdadeiro craque na luta em pé, o lutador inglês controlou a distância e levou a melhor na trocação, aplicando mais volume de ataque e os golpes mais significativos. Por sua vez, o russo não encontrou seu jogo e só conseguia acertar seu rival com os poucos chutes baixos que eventualmente Page não conseguia se esquivar.

Possivelmente atrás do placar, Shara voltou com maior senso de urgência para o terceiro assalto. Porém, com o melhor controle de distância, Page seguia atingindo mais seu oponente, principalmente com golpes de encontro. No desespero, o russo partiu para a trocação franca no minuto final e conseguiu conectar alguns golpes, mas insuficientes para virar o jogo a seu favor.

Confira os resultados do UFC Arábia Saudita

Michael Page venceu Shara Magomedov por decisão unânime dos juízes;

Sergei Pavlovich venceu Jairzinho Rozenstruik por decisão unânime dos juízes;

Vinicius Lok Dog venceu Said Nurmagomedov por decisão unânime dos juízes;

Fares Ziam venceu Mike Davis por decisão unânime dos juízes;

Muhammad Naimov venceu Kaan Ofli por decisão unânime dos juízes;

Shamil Gaziev venceu Thomas Petersen por nocaute técnico;

Terrance McKinney venceu Damir Hadzovic por nocaute técnico;

Jasmine Jasudavicius venceu Mayra Sheetara por decisão unânime dos juízes;

Bogdan Grad venceu Lucas Alexander por nocaute técnico;

Hamdy Abdelwahab venceu Jamal Pogues por decisão dividida dos juízes.