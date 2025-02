UFC encaminha Michel Pereira vs Abus Magomedov para o dia 26 de abril

Depois de ver sua longa sequência de vitórias ser interrompida em outubro do ano passado, Michel Pereira já tem novo compromisso marcado no octógono mais famoso do mundo. De acordo com apuração da reportagem da Ag Fight com fontes próximas à organização, o 'Paraense Voador' medirá forças com Abus Magomedov no próximo dia 26 de abril, em evento do UFC previsto para acontecer em Kansas City (EUA).

Em sua mais recente apresentação, o lutador brasileiro acabou derrotado pelo americano Anthony Hernandez, por nocaute técnico. O revés colocou um ponto final na incrível sequência positiva que Michel ostentava até aquele momento, na qual havia conquistado oito vitórias consecutivas.

Por sua vez, Magomedov vive seu melhor momento desde que chegou ao Ultimate. Depois de perder para Sean Strickland e Caio Borralho em sequência, o atleta russo enfileirou dois triunfos contra rivais brasileiros, de forma consecutiva. Em maio do ano passado, sua vítima foi Warlley Alves, por pontos. Cinco meses depois, foi a vez de Brunno Hulk ser superado por Abus, via finalização.

Funcionários do MMA

Michel Pereira e Abus Magomedov podem ser considerados verdadeiros funcionários padrão do MMA. Juntos, os pesos-médios (84 kg) já competiram em 79 lutas profissionais na modalidade. O brasileiro, de 31 anos, possui um cartel de 31 vitórias, 12 derrotas e dois 'no contests' (sem resultado), em 45 combates disputados na carreira. Já o atleta ruso, de 34 anos, soma 27 triunfos, seis reveses e um empate no currículo.

