Tudo ou nada! Israel Adesanya entra em ação no UFC Arábia para manter esperança de título

Durante anos, Israel Adesanya reinou absoluto no peso-médio (84 kg) do UFC. A superioridade que o nigeriano demonstrava sobre os rivais era tamanha, que muitos acreditavam que ele eventualmente tomaria o lugar de Anderson Silva como o 'GOAT' (maior de todos os tempos) da categoria. Porém, assim como ocorreu com o brasileiro, sua aura de invencibilidade acabou e, com ela, também foi embora o título. Agora, vivendo a pior fase de sua carreira, 'Izzy' volta ao octógono neste sábado (1º), no UFC Arábia Saudita, para manter vivo o sonho de recuperar o cinturão até 84 kg da entidade e tentar evitar que a história do seu ídolo se repita.

Entre 2018 e 2022, Adesanya conquistou 12 vitórias consecutivas na divisão dos médios do UFC, sete delas em disputas de título. Desde então, entretanto, o lutador africano soma três derrotas em quatro lutas, duas delas em sequência, nos seus dois últimos compromissos no Ultimate. Por conta desse retrospecto negativo, pela primeira vez em seis anos, Israel entrará no octógono mais famoso do mundo - para enfrentar o russo naturalizado francês Nassourdine Imavov - sem que algum título da organização esteja em jogo.

Queda de rendimento

Mais do que os resultados negativos, o desempenho do ex-campeão dentro do cage tem sido motivo de preocupação para os fãs, especialmente nos duelos contra Sean Strickland e Dricus du Plessis, os mais recentes disputados por 'Izzy'. Mesmo diante de adversários tecnicamente inferiores, o nigeriano encontrou dificuldades para impor seu jogo.

Pior do que isso, em determinadas ocasiões nas duas lutas, parecia que Adesanya já não tinha a mesma motivação - ou força - para superar os momentos ruins dentro dos combates. Isso fez com que parte da comunidade do MMA começasse a questionar se o auge de Israel já não havia ficado para trás e se o lutador estaria vivendo o tão temido período de decadência que antecede o fim da carreira de muitos atletas.

Tudo ou nada

Diante deste cenário, tudo leva crer que Israel Adesanya vive uma situação de tudo ou nada no combate contra Nassourdine Imavov, no 'main event' do UFC Arábia Saudita, neste sábado. Se por um lado, uma vitória o recolocaria em boas condições para pleitear mais uma disputa pelo título dos médios, principalmente levando em conta o fato de ainda carregar consigo o status de grande estrela da categoria, do outro, um novo revés pode colocar um ponto final nas aspirações do nigeriano no que diz respeito a retomar o controle da divisão.

O russo, por outro lado, vive momento oposto ao do nigeriano na liga. Embalado por três vitórias seguidas, 'The Sniper' - como o 5º colocado no ranking peso-médio é conhecido - pode se aproximar definitivamente de uma disputa de cinturão em caso de novo triunfo, desta vez em cima de um dos maiores nomes da categoria na história.

História repetida?

A vitória sobre Imavov neste sábado, além de representar sua volta à corrida por uma disputa de título, pode servir para que Adesanya se afaste do fantasma de repetir a história vivida pelo brasileiro Anderson Silva, seu ídolo, no final de sua passagem pelo UFC. Depois de anos de domínio sobre os rivais e recordes batidos na divisão, o 'Spider' entrou em uma trajetória descendente - tanto em performance, como em resultados - após perder o título dos pesos-médios para Chris Weidman, em 2013.

Da perda do cinturão até sua saída da organização presidida por Dana White, Anderson Silva amargou seis derrotas, uma delas justamente para Israel Adesanya, um 'no contest' (sem resultado) e apenas uma vitória. E mesmo que as conquistas e atuações do 'Spider' dentro do octógono durante o seu auge se sobreponham aos reveses, é inegável que seu legado, de alguma forma, sofreu um baque com a grande quantidade de resultados negativos adicionada já no final de sua carreira. Para que a história não se repita, é imperativo que 'Izzy' vença Imavov neste sábado, na luta principal do evento do UFC sediado na Arábia Saudita.