Titular contra o Noroeste, Léo Mana avalia novo momento no Corinthians: "Posso muito mais"

O lateral direito Léo Mana, titular na vitória do Corinthians contra o Noroeste por 2 a 1, avaliou seu novo momento na equipe. Reserva imediato de Matheuzinho, o jovem revelado na base entende que tem muito a melhorar com a camisa do Timão.

"Estou feliz pelo meu momento. Tenho feito bons jogos, mas quero evoluir, posso muito mais", disse Léo Mana em contato com a imprensa na Neo Química Arena.

"Cara, estou fazendo jogos seguros defensivamente. Hoje (contra o Noroeste) apoiei mais, mas sinto que posso pisar mas na área, servir meus companheiros. Sinto que vou melhorar com o tempo", complementou Mana, que também havia atuado no triunfo diante a Ponte Preta, em Campinas.

A tendência é que o defensor seja preservado contra o Novorizontino, na próxima segunda-feira, assim como outros titulares. A comissão técnica quer o elenco 100% fisicamente para o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

O Corinthians manteve o controle total da partida contra o Noroeste ao longo dos 90 minutos e criou as melhores chances. No primeiro tempo, Igor Coronado foi às redes, enquanto Talles Magno ampliou na segunda etapa. Pedro Felipe descontou para os visitantes nos minutos finais.

Com a vitória, o Corinthians pulou momentaneamente para a liderança do grupo A, com 15 pontos, três a mais em relação ao Mirassol, que ainda joga na rodada.

O jogo seguinte do Corinthians será contra o Grêmio Novorizontino, na próxima segunda-feira, às 21h30 (de Brasília).