Técnico do Corinthians confirma que não terá Memphis contra o Novorizontino: "Queremos ele 100%"

O técnico Ramón Díaz confirmou que não terá o atacante Memphis Depay contra o Novorizontino, na segunda-feira. A ideia da comissão técnica do Corinthians é ter o holandês 100% para o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Após a vitória do Timão contra o Noroeste, neste sábado, o treinador revelou que Memphis vinha tendo um desconforto no tornozelo. O atleta atuou os 90 minutos no triunfo em Itaquera e teve algumas chances de ir às redes.

"Memphis não vai viajar, vamos deixar ele se recuperando, vinha com um problema no tornozelo. Queremos ele 100%, assim como todo o grupo, para o clássico contra o Palmeiras. Estamos contentes com o grupo, como a equipe está crescendo. Estamos administrando os esforços e os jogadores estão respondendo bem. Jogamos bem", disse Ramón em entrevista coletiva.

Além de Memphis, outros jogadores serão preservados para o jogo de Novo Horizonte. O duelo teve que ser adiantado para segunda-feira por conta da participação do Corinthians na Copa Libertadores.

"A preparação, a pré-temporada... foi absurdo o que aconteceu. Não existe em nenhuma parte do mundo isso. Não é fácil repetir o jogo vistoso que tivemos ano passado, nós temos que poupar, se não vão lesionar. Estamos felizes com o que todo o grupo está fazendo. Mesmo poupando, temos 15 pontos", complementou o auxiliar Emiliano.

O Corinthians manteve o controle total da partida contra o Noroeste ao longo dos 90 minutos e criou as melhores chances. No primeiro tempo, Igor Coronado foi às redes, enquanto Talles Magno ampliou na segunda etapa. Pedro Felipe descontou para os visitantes nos minutos finais.

Com a vitória, o Corinthians pulou momentaneamente para a liderança do grupo A, com 15 pontos, três a mais em relação ao Mirassol, que ainda joga na rodada.

O jogo seguinte do Corinthians será contra o Grêmio Novorizontino, na próxima segunda-feira, às 21h30 (de Brasília).