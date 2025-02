Surfe: condições do mar não melhoram, e etapa no Havaí é adiada novamente

A etapa de Pipeline, no Havaí, sofreu novo "day off" (dia sem competição) neste sábado (1º), devido às condições de tempo e do mar de North Shore.

Prevista para as 14h45 (de Brasília), a etapa foi adiada para este domingo (2) se as condições melhorarem. Após a estreia na última quarta-feira (29), a etapa já havia sofrido um "day off" na quinta-feira.

O que aconteceu

Esta é a terceira vez que a WSL decreta "day off" na etapa havaiana. A janela para a realização da competição vai até o dia 8 de fevereiro, no próximo sábado.

A WSL remarcou a etapa para este domingo no mesmo horário (14h45 de Brasília). No Instagram, a entidade relembra que são necessários três dias completos para concluir o evento.

Atualmente está sendo considerada a possibilidade de as finais ocorrerem na quarta-feira (5). Caso a etapa de domingo seja adiada também, os surfistas teriam segunda, terça e quarta para decidirem a etapa.

No X (antigo Twitter), o perfil brasileiro da WSL postou um vídeo com o surfista João Chianca comentando as condições do mar após pegar algumas ondas.

DAY OFF!



?? O Lexus #PipePro presented by Yeti está OFF por hoje (sábado).



? A próxima chamada será no domingo, às 14h45!



Fique ligado em nossas redes sociais para atualizações!#WSLBrasil pic.twitter.com/vntLwhvKmC -- WSL Brasil (@WSLBrasil) February 1, 2025

"Eu acabei de surfar e está muito ruim ali, muito arriscado. Simplesmente não dá para contestar [a decisão de adiar a etapa]", diz o brasileiro.