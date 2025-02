Sport repudia episódios de violência entre torcedores antes do clássico contra o Santa Cruz

O Sport perdeu para o Santa Cruz por 1 a 0, neste sábado, no estádio do Arruda, em Recife, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. Antes do clássico, torcedores de ambos os times protagonizaram episódios de violência, repudiados pelo Leão da Ilha após o apito final.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, torcedores dos dois times aparecem correndo nas ruas de Recife. Nos registros, é possível observar espancamentos e bombas durante as cenas de violência.

Em nota, o Sport repudiou o ocorrido e reiterou que "não compactua e trabalha incansavelmente para combater qualquer tipo de ato de violência que use o futebol como plano de fundo".

O clube ainda cobrou uma atitude imediata por parte das autoridades para encontrar os responsáveis, independente se forem torcedores do Sport ou do Santa Cruz. O time reafirmou seus compromisso com a paz entre as torcidas e se colocou à disposição para auxiliar na busca pelos culpados.

O Ministério do Esporte também divulgou uma nota de repúdio em relação ao episódio. A entidade afirmou que as cenas "não condizem com os valores que o esporte deve promover, como respeito, união e convivência pacífica".

Assim como o Sport, o Ministério reforçou a necessidade da investigação para responsabilizar os torcedores protagonistas dos ocorridos.

? ACABOU! ? Com gol de Douglas Skilo e assistência de Rafinha, o Time do Povo vence o Clássico das Multidões no Arruda! ??? Essa vitória é nossa, Nação Coral! Vamos por mais! ??? pic.twitter.com/NEwtG8i7Wn ? Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 1, 2025

Veja a nota do Sport na íntegra

O Sport Club do Recife lamenta e repudia veementemente os episódios de violência que aconteceram hoje no Recife, antes do clássico entre Santa Cruz e Sport, no Estádio do Arruda. O clube não compactua e trabalha incansavelmente para combater qualquer tipo de ato de violência que use o futebol como plano de fundo.

É inaceitável que o futebol, esporte que deve unir e promover a paz, seja utilizado como pretexto para ações criminosas. Esperamos uma atitude enérgica e imediata das autoridades para responsabilizar os culpados, independentemente da torcida a que pertençam.

O Sport Club do Recife reafirma seu compromisso com a paz, a segurança e o respeito mútuo entre as torcidas.

Por fim, reiteramos que seguimos à disposição das autoridades competentes para auxiliar tanto na busca e responsabilização dos indivíduos envolvidos nos episódios deste sábado, quanto para construir um plano de segurança de efetivo para por fim à essa chaga que assola o futebol não só pernambucano, mas brasileiro também.

Veja a nota do Ministério do Esporte na íntegra

O Ministério do Esporte lamenta e manifesta total repúdio aos atos de violência registrados em Recife (PE), antes do clássico entre Santa Cruz e Sport. As cenas lamentáveis de confronto entre torcedores não condizem com os valores que o esporte deve promover, como respeito, união e convivência pacífica.

O futebol é uma expressão cultural e popular que mobiliza paixões e gera oportunidades de confraternização entre os cidadãos. A transformação desse ambiente em palco de violência é absolutamente inadmissível e prejudica a imagem do esporte, afugenta famílias dos estádios e coloca em risco a segurança de todos os envolvidos.

O Ministério reforça a necessidade de investigação rigorosa e a responsabilização de todos os envolvidos. Também defendemos ações coordenadas entre autoridades públicas, clubes, federações e torcedores para prevenir episódios de violência.

No final do ano passado, lançamos a campanha Cadeiras Vazias justamente com o objetivo de iniciar o debate e unir todos os atores em prol da paz nos estádios.

Nosso compromisso é com a construção de um ambiente esportivo seguro e acolhedor. Continuaremos trabalhando para garantir que o esporte seja um espaço de integração e não de divisão.