São Bernardo engata terceira vitória seguida e dispara na liderança do Paulistão

O São Bernardo engatou a terceira vitória consecutiva no Paulistão. Na tarde deste sábado, a equipe do técnico Ricardo Catalá visitou a Inter de Limeira no Major Levy Sobrinho, em Limeira, e venceu por 2 a 1, pela sexta rodada, marcando o fim da primeira metade da fase de grupos. Rodrigo Ferreira e Rodolfo abriram vantagem, enquanto Rafael Silva descontou. O time do ABC chegou à quinta vitória na competição, somando 15 pontos na liderança isolada do Grupo D. A Inter de Limeira vai ficando em situação delicada no Grupo A e soma quatro pontos na competição.

Um gol logo no começo mudou completamente o jogo. Aos três minutos, o São Bernardo ficou à frente do placar com gol de Rodrigo Ferreira. Pará fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou na área e encontrou Rodrigo, que não desperdiçou.

Atrás no placar, a Inter de Limeira tentou ser mais ofensiva, mas pouco ameaçou o São Bernardo, que estava tranquilo com a vantagem e bem postado defensivamente. Os donos da casa abusaram dos cruzamentos sem perigo.

Na reta final, Fabrício Daniel quase ampliou, mas parou em grande defesa de André Luiz. Rodolfo perdeu grande oportunidade na pequena área ao chutar por cima. Mas na sequência, aos 46 minutos, ele se redimiu. Pará fez novo cruzamento e desta vez o atacante aproveitou: 2 a 0.

No primeiro ataque da etapa final, quase o terceiro. Fabrício Daniel tocou de cabeça e Gui Mariano salvou em cima da linha. A Inter de Limeira só chegava ao gol em chutes de fora da área, com Estevão, por exemplo, sem perigo, e bolas paradas. Leocovick também tentou duas finalizações em sequência, ambas na marcação.

A Inter de Limeira conseguiu um respiro quando teve um pênalti a seu favor quando Pedro Carrerete derrubou Rhuan na grande área. Aos 25 minutos, Rafael Silva deslocou o goleiro Alex Alves e diminuiu o placar: 2 a 1.

Com o gol, a Inter ganhou confiança e continuou buscando o ataque, mas não conseguiu o empate. Nos acréscimos, após chute de longe, Rafael Silva desviou e a bola saiu com perigo, confirmando a vitória do São Bernardo.

A Inter de Limeira volta a campo já na terça-feira, às 20h30, para a sétima rodada. Recebe o Red Bull Bragantino, novamente em casa. O São Bernardo joga na quinta-feira, às 19h, diante do Novorizontino, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 1 X 2 SÃO BERNARDO

INTER DE LIMEIRA - André Luiz; Felipe Albuquerque (Ruan Ribeiro), Gui Mariano, Roberto Rosa e Leocovick; Flávio, Rhuan e JP Galvão (Estevão); Albano (Lucas Buchecha), Pablo Diogo (Rafael Silva) e Alex Sandro (Carrillo). Técnico: Felipe Conceição.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Pedro Carrerete, Matheus Salustiano e Augusto; Rodrigo Ferreira, Emerson Santos (Kady), Romisson e Pará (Arthur Henrique); Lucas Tocantins (Guilherme Queiroz), Rodolfo (Lucas Rian) e Fabrício Daniel (Felipe Azevedo). Técnico: Ricardo Catalá.

GOLS - Rodrigo Ferreira, aos três, e Rodolfo, aos 46 minutos do primeiro tempo. Rafael Silva, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gui Mariano (Inter de Limeira). Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Matheus Salustiano e Guilherme Queiroz (São Bernardo).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

RENDA - R$ 41.480,00.

PÚBLICO - 1.538 pagantes (1.902 presentes).

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).